نبیان: قم در اجرای نهضت ملی مسکن در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان عصر دوشنبه در جریان بازدید از پروژه شهرک در حال احداث سلام قم، با اشاره به روند اجرای طرحهای مسکونی در این استان اظهار کرد: قم به لحاظ پیشبرد برنامههای نهضت ملی مسکن، جایگاه قابل توجهی در سطح کشور به خود اختصاص داده و در میان استانهای برتر قرار گرفته است.
وی با تشریح جزئیات این پروژه افزود: شهرک سلام در قالب چهار فاز طراحی شده که هر فاز آن مساحتی در حدود ۵۰۰ هکتار را در بر میگیرد و به عنوان یکی از طرحهای شاخص در حوزه تأمین مسکن در حال اجراست.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در فاز نخست این پروژه، عملیات اجرایی برای احداث ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویلایی در دستور کار قرار دارد و هماکنون فعالیتهای مربوط به زیرساختها و همچنین ساخت واحدها به صورت همزمان در حال انجام است.
وی گفت: توجه به زیرساختهای اساسی در کنار ساخت واحدهای مسکونی، از جمله ویژگیهای مهم این طرح است که با هدف تسریع در بهرهبرداری و ایجاد شرایط مناسب برای سکونت متقاضیان دنبال میشود.
نبیان با اشاره به رویکردهای جمعیتی در اجرای این پروژه افزود: در طراحی و اجرای این شهرک، موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها مورد توجه ویژه قرار گرفته و تلاش شده است تا بستر مناسبی برای اسکان اقشار مختلف فراهم شود.
وی گفت: تأمین منابع مالی برای اجرای بخشهای زیربنایی و روبنایی این طرح توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده و این موضوع نقش مهمی در پیشرفت مطلوب پروژه ایفا کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در استان قم طی دوره اخیر، نشاندهنده عزم جدی دولت چهاردهم در مسیر خانهدار کردن مردم و توسعه متوازن شهری است.
