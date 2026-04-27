جهاد تبیین و کارهای فرهنگی اولویت همیشگی مسئولان باید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین وحیدی شامگاه دوشنبه در جمع نشست کنشگران جبهه فرهنگی و مذهبی پلدختر، اظهار داشت: امروز ایران بهعنوان یک ابرقدرت نوظهور در جهان تبدیل شده که در مقابل بزرگترین ابرقدرت جهان ایستاده است.
وی تصریح کرد: ایران پساجنگ، ایران قبل از جنگ نیست، ایران تبدیل به ابرقدرت تعیینکننده منطقه و یکی از قطبهای دنیا تبدیل میشود و این از ثمرات فتح خون است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: امروز رهبر ما شهید شد تا دین، تمدن اسلامی و گفتمان اسلامی شهید نشود.
حجتالاسلام وحیدی، جهاد تبیین و کارهای فرهنگی را از اولویت همیشگی مسئولان دانست و تصریح کرد: رسالت امروز این است که نسبت به امورات دینی فردی و اجتماعی بیتفاوت نباشیم و احساس مسئولیت و از حریم انقلاب دفاع کنیم و پای نظام و انقلاب باشیم.
