به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور احمد مسجدجامعی پژوهشگر فرهنگی و قائم مقام دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، سیدجمال هادیان مدیرعامل انتشارات علمی‌وفرهنگی، نادره رضایی مدیر سابق این انتشارات، مجید تیموری مدیر کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب و جمعی از نویسندگان و افراد فرهنگی بازگشایی شد.

هادیان با اشاره به فعالیت انتشارات علمی‌وفرهنگی در ۱۵ ماه گذشته، توضیح داد: این نشر بعد از دوره سکون و رکود با پنج رویکرد مشخص دوباره جان گرفت، دوباره احیا شده و جوانه زده و به دوران شکوهمند خود برمی‌گردد. این انتشارات ۷۰ سال پشتوانه فرهنگی و محتوایی بزرگان کشور در حوزه فرهنگی و محتوایی را دارد. بزرگان کشور در حوزه فلسفه، فرهنگ، ادب روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در این انتشارات کار و تولید کردند.

مدیرعامل انتشارات علمی‌وفرهنگی با اعلام این‌که در نتیجه فعالیت این نشر در طول ۷۰ سال حدود پنج هزار عنوان کتاب منتشر شده است، ادامه داد: جای افسوس داشت که این انتشارات وارد دوره سکون شده بود و با مولدسازی همه دارایی‌ها فعالیت‌ها از سر گرفته شد. کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب یکی از دارایی‌‎های انتشارات علمی و فرهنگی است، این انتشارات تمام دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های محتوایی و ملکی خود را با کمک بخش خصوصی، با کاهش هزینه‌ها، مولد، بازطراحی و کارکردهای نو برای آن‌ها طراحی کرده است.

او با اشاره به این‌که ۱۰۰ عنوان از کتاب‌های انتشارات علمی‌وفرهنگی در سال گذشته تجدید چاپ شده است، افزود: در نتیجه این روند کتاب‌هایی که سال‌ها کمیاب یا نایاب بودند وارد بازار شده است، ۱۰ عنوان کتاب جدید منتشر شده و امروز چاپ اول کتاب «شطرنج روی آب» و ۱۴ عنوان دیگر را به بازار عرضه کردیم. این روند با وجود دشواری‌هایی در حوزه کاغذ، هنوز ادامه دارد.

هادیان با اشاره به استفاده انتشارات علمی‌وفرهنگی از فناوری‌های نوین توضیح داد: دستیار هوش مصنوعی انتشارات راه‌اندازی شده است، فضای کار اشتراکی ویژه نشر تا ماه آینده در ساختمان انتشارات راه‌اندازی می‌شود. کار انتشارات کوچک، چابک و تعداد نیروها کمتر شده، اما سرعت کارها بیشتر و فرآینده کوتاه شده است. مجموعه اقدامات انجام شده سبب شده که انتشارات علمی و فرهنگی بتواند هزینه‌هایش را به حداقل و درآمد را به حداکثر برساند و بتواند رسالت اصلی‌اش را که تولید محتوای ویژه برای همه مردم ایران در طیف‌های مختلف است، انجام بدهد.

مدیرعامل انتشارات علمی‌وفرهنگی درباره بازگشایی شعبه‌های کتاب‌فروشی این نشر، بیان کرد: شاهد هستیم که بعد از جنگ تحمیلی سوم فروشگاه انتشارات علمی و فرهنگی شعبه انقلاب دوباره با بازطراحی و کارکردهای جدید افتتاح شده است. کتاب‌فروشی گلفام به مردم خدمت می‌دهد، به‌زودی یک کتاب‌فروشی در کریمخان هم با باز طراحی و کارکردهای جدید افتتاح خواهدشد. قصد داریم در آینده برخی از شعبه‌ها را در استان‌های مختلف افتتاح کنیم.

او افزود: انتشارات علمی و فرهنگی سرمایه بزرگ و ماندنی برای همه ایران و یکی از ستون‌های فرهنگی ایران است. معتقدم علاوه بر دولت و بخش خصوصی مردم می‌توانند به آن کمک کنند که این ستون استوار همچنان ثمرده باقی بماند و به فعالیت خود ادامه بدهد.