۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

بازگشایی کتاب‌فروشی علمی‌ و فرهنگی در خیابان انقلاب

کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب با برون‌سپاری به بخش خصوصی فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور احمد مسجدجامعی پژوهشگر فرهنگی و قائم مقام دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، سیدجمال هادیان مدیرعامل انتشارات علمی‌وفرهنگی، نادره رضایی مدیر سابق این انتشارات، مجید تیموری مدیر کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب و جمعی از نویسندگان و افراد فرهنگی بازگشایی شد.

هادیان با اشاره به فعالیت انتشارات علمی‌وفرهنگی در ۱۵ ماه گذشته، توضیح داد: این نشر بعد از دوره سکون و رکود با پنج رویکرد مشخص دوباره جان گرفت، دوباره احیا شده و جوانه زده و به دوران شکوهمند خود برمی‌گردد. این انتشارات ۷۰ سال پشتوانه فرهنگی و محتوایی بزرگان کشور در حوزه فرهنگی و محتوایی را دارد. بزرگان کشور در حوزه فلسفه، فرهنگ، ادب روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در این انتشارات کار و تولید کردند.

مدیرعامل انتشارات علمی‌وفرهنگی با اعلام این‌که در نتیجه فعالیت این نشر در طول ۷۰ سال حدود پنج هزار عنوان کتاب منتشر شده است، ادامه داد: جای افسوس داشت که این انتشارات وارد دوره سکون شده بود و با مولدسازی همه دارایی‌ها فعالیت‌ها از سر گرفته شد. کتاب‌فروشی علمی‌وفرهنگی شعبه انقلاب یکی از دارایی‌‎های انتشارات علمی و فرهنگی است، این انتشارات تمام دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های محتوایی و ملکی خود را با کمک بخش خصوصی، با کاهش هزینه‌ها، مولد، بازطراحی و کارکردهای نو برای آن‌ها طراحی کرده است.

او با اشاره به این‌که ۱۰۰ عنوان از کتاب‌های انتشارات علمی‌وفرهنگی در سال گذشته تجدید چاپ شده است، افزود: در نتیجه این روند کتاب‌هایی که سال‌ها کمیاب یا نایاب بودند وارد بازار شده است، ۱۰ عنوان کتاب جدید منتشر شده و امروز چاپ اول کتاب «شطرنج روی آب» و ۱۴ عنوان دیگر را به بازار عرضه کردیم. این روند با وجود دشواری‌هایی در حوزه کاغذ، هنوز ادامه دارد.

هادیان با اشاره به استفاده انتشارات علمی‌وفرهنگی از فناوری‌های نوین توضیح داد: دستیار هوش مصنوعی انتشارات راه‌اندازی شده است، فضای کار اشتراکی ویژه نشر تا ماه آینده در ساختمان انتشارات راه‌اندازی می‌شود. کار انتشارات کوچک، چابک و تعداد نیروها کمتر شده، اما سرعت کارها بیشتر و فرآینده کوتاه شده است. مجموعه اقدامات انجام شده سبب شده که انتشارات علمی و فرهنگی بتواند هزینه‌هایش را به حداقل و درآمد را به حداکثر برساند و بتواند رسالت اصلی‌اش را که تولید محتوای ویژه برای همه مردم ایران در طیف‌های مختلف است، انجام بدهد.

مدیرعامل انتشارات علمی‌وفرهنگی درباره بازگشایی شعبه‌های کتاب‌فروشی این نشر، بیان کرد: شاهد هستیم که بعد از جنگ تحمیلی سوم فروشگاه انتشارات علمی و فرهنگی شعبه انقلاب دوباره با بازطراحی و کارکردهای جدید افتتاح شده است. کتاب‌فروشی گلفام به مردم خدمت می‌دهد، به‌زودی یک کتاب‌فروشی در کریمخان هم با باز طراحی و کارکردهای جدید افتتاح خواهدشد. قصد داریم در آینده برخی از شعبه‌ها را در استان‌های مختلف افتتاح کنیم.

او افزود: انتشارات علمی و فرهنگی سرمایه بزرگ و ماندنی برای همه ایران و یکی از ستون‌های فرهنگی ایران است. معتقدم علاوه بر دولت و بخش خصوصی مردم می‌توانند به آن کمک کنند که این ستون استوار همچنان ثمرده باقی بماند و به فعالیت خود ادامه بدهد.

