به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، اظهار داشت: خوشبختانه در ایام ماه مبارک رمضان، جنگ رمضان و عید نوروز در زمینه تولید و تأمین کالاهای اساسی، شاهد تولید پایدار، پیوسته و آرامش در بازار استان بودیم.

وی با اشاره به اهمیت تولید گوشت مرغ در استان، گفت: لازم است از تولیدکنندگان این محصول که باوجود شرایط سخت در حال ادامه روند تولید هستند، تشکر ویژه داشته باشیم، به‌طوری‌که در شش روز اول اردیبهشت‌ماه، ۷۸۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده و اگر با همین سرعت ادامه پیدا کند، به‌زودی به رقم چهار میلیون قطعه که جزو تعهدات ما بوده است، خواهیم رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: مصرف گوشت مرغ استان در طول سال ۶۰ هزار تن و روزانه بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ تن است که این مقدار در استان تولید و مازاد آن نیز به خارج از استان ارسال می‌شود.

صیادی، گفت: ۶۰ واحد مرغداری با ظرفیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه آماده کشتار هستند و می‌تواند در طول ۲۰ روز آینده وارد بازار شوند و ذخایر مطمئنی در استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: به مصرف‌کنندگان اطمینان می‌دهیم تولید و تأمین کالاهای اساسی به نحو مطلوب انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.