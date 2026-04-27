ماموستا بهمنی: حضور مردم در صحنه رمز اقتدار ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا اقبال بهمنی شامگاه دوشنبه در تجمع مردمی این شهر با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: مردم نزدیک به دو ماه است که در میدان حضور دارند و این حضور، بیانگر عمق باور و پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه بیعت با رهبری انقلاب در حقیقت بیعت با مسیر الهی و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است، افزود: مردم با این حضور نشان دادند که همچنان ادامه‌دهنده راه انقلاب و آرمان‌های شهدا هستند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آنچه موجب پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان شد، عدالت‌خواهی، حرکت در مسیر شهدا و توجه به منویات الهی بوده است؛ مسیری که برگرفته از مکتب اهل‌بیت(ع) است و توانسته کشور را در برابر فشارها و تهدیدها حفظ کند.

بهمنی با بیان اینکه وفاداری مردم مهم‌ترین پشتوانه نظام است، گفت: مردم با حضور خود اعلام کردند که پای نظام ایستاده‌اند و همین ایستادگی، قدرت نیروهای مسلح را در عرصه‌های مختلف افزایش داده است.

وی ادامه داد: توانمندی‌های دفاعی کشور، از جمله دستیابی به موشک‌های نقطه‌زن، نتیجه همین پشتوانه مردمی است که موجب شده ایران در برابر تهدیدات خارجی با اقتدار عمل کند.

نماینده خبرگان رهبری همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه‌ای ایران اظهار کرد: امروز قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی برای دیگر کشورها نیز آشکار شده و نقش مردم در این مسیر، نقشی تعیین‌کننده و اساسی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این حضور و وفاداری، ضامن تداوم مسیر انقلاب و حفظ دستاوردهای آن در برابر دشمنان خواهد بود.