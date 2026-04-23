آیت الله رمضانی: ملت ایران در آزمون بزرگ تاریخ سربلند ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه پنج‌شنبه در اجتماع مردم آستانه‌اشرفیه با اشاره به نمونه‌های تاریخی صدر اسلام از جمله ماجرای بیعت‌های کوفه و رخدادهای دوران امام حسن(ع) اظهار کرد: تاریخ نشان می‌دهد که سرنوشت امت‌ها در لحظه‌های امتحان رقم می‌خورد و امروز ملت ایران در یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های الهی قرار دارد.

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: ملت ایران برخلاف بسیاری از امت‌های گذشته، در صحنه مانده و حجت را بر همگان تمام کرده است.

وی مردم را بزرگترین پشتوانه نظام و زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی دانست و گفت:نسخه قبولی امتحان برای همه آشکار شده است،مردم ایران در طول چهل‌وهفت سال گذشته در همه میدان‌ها حضور داشته‌اند و این حضور، پشتوانه‌ای است که حتی مسئولان کشور نیز بر آن تکیه می‌کنند.

آیت الله رمضانی تصریح کرد:حضور مردم نه‌تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌الملل نیز پیام‌آور بیداری و مقاومت بوده و امروز ملت‌ها و جریان‌های مختلف الهام‌گرفته از این ایستادگی هستند.

گسترش مقاومت و پایان دوران استعمار

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به هزینه‌های سنگین ملت ایران در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب گفت: خون‌های پاک بسیاری از شهدا، فرماندهان، دانشمندان، روحانیون و جوانان این سرزمین ریخته شد تا امروز پرچم مقاومت در جهان برافراشته بماند.

وی افزود:این هزینه‌ها تنها محدود به ایران نیست و در جبهه مقاومت نیز شخصیت‌هایی چون حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگران در این مسیر جانفشانی کردند.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه «دوران ظلم، استعمار و چپاولگری گذشته است» اظهار کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد دزدان دریایی بین‌المللی حقوق مسلمانان را تضییع کنند و این حضور گسترده مردم در میدان، بزرگ‌ترین پشتوانه مجاهدان در خطوط مقدم است.

وی افزود: دنیا چنین حضوری را کمتر دیده و این حضور، مخصوص ایران با تمدنی بزرگ و ریشه‌دار است که دشمنان بارها تلاش کردند آن را به حاشیه ببرند اما ناکام ماندند.

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف یا نابودی حکومت دینی ایران، گفت: در هر دوره و هر حادثه، آنان عقب‌نشینی کردند و امروز تنها می‌خواهند در یک نقطه ادعای پیروزی کنند، اما قدرتی که خود را شکست‌ناپذیر می‌دانست، شکست خورده است.

وی ادامه داد:اگر مهاجم نتواند طرف مقابل را به زمین بزند، شکست خورده است و ملت ایران در این میدان با وجود همه فشارها، پیروز بوده است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ایران تنها کشور مستقل در میان بیش از پنجاه کشور مسلمان است،ادامه داد: برخی دولت‌های منطقه را به دلیل تبدیل سرزمین خود به پایگاه دشمنان مسلمانان مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت :این بزرگ‌ترین ننگ برای یک کشور مسلمان است که خاک خود را در اختیار بیگانگان قرار دهد تا ملت‌های مسلمان را هدف قرار دهند و این رفتار در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی خواهد ماند.

آیت الله رمضانی با اشاره به فاصله گرفتن برخی کشورهای اروپایی از همراهی با حملات اخیر علیه ایران، این امر را نشانه درک اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: ایران روزبه‌روز در معادلات بین‌المللی مقتدرتر می‌شود و این اقتدار به برکت بیعت بزرگ مردم با آرمان‌های انقلاب است.

وی گفت: ملت ایران با حضور خود نشان داد که در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد و این پیام در سطح جهانی شنیده شده است.

بیعت با ولایت و سربلندی در امتحان الهی

دبیر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اینکه جنگ امروز، جنگ وجودی است، تأکید کرد: اگر حضور مردم کمرنگ شود، دشمنان درصدد ضربه زدن خواهند بود اما ملت ایران با آگاهی و بصیرت در میدان مانده است.

وی افزود: دشمنان در سال‌های اخیر تلاش کردند ایران را تجزیه یا تضعیف کنند اما حضور مردم همه این نقشه‌ها را خنثی کرد و امروز ایران در متن معادلات منطقه‌ای و جهانی قرار دارد.

آیت الله رمضانی با اشاره به دو انتخاب مهم مجلس خبرگان—انتخاب آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ و انتخاب اخیر آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای—گفت: این انتخاب‌ها نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و دینی ملت ایران است و مردم با معرفت، محبت و اطاعت، بیعت خود را با ولایت تجدید کرده‌اند.