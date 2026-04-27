به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی شامگاه دوشنبه در اجتماع بزرگ مردم رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای خدمت، امنیت و مقاومت، به تبیین دستاوردهای جنگ رمضان و نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن پرداخت و با اشاره به ارادت عمیق خود به شهید رئیسی اظهار کرد: من هر بسیجی، هر انسانی که قلبش برای کشورش می‌تپد، هر کسی که سرباز ولی فقیه است را که می‌بینم، بوی شهید رئیسی را احساس می‌کنم. وقتی در میان مردم، در میادین و خیابان‌ها حاضر می‌شوم، بوی شهید رئیسی را احساس می‌کنم. شهدا به ویژه شهید رئیسی، شهید سلیمانی، شهید سلامی و همه شهدای عزیز اینجا حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند.

سخنگوی دولت شهید رئیسی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، رمضان و تلاش دشمن برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام گفت: دشمن با تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصادی، فشار دیپلماتیک، عملیات رسانه‌ای و تهدیدهای مستمر تلاش کرد مردم را از نظام جدا کند. هدفش این بود که سد محکم پشتیبانی مردم را بردارد. اما در جنگ ۱۲ روزه وقتی جسارت کرد، دید سد مستحکم ۹۰ میلیونی ایران یک صدا در میدان است. به همین دلیل کوتاه مدت و سریع عقب‌نشینی کرد.

بهادری جهرمی افزود: رئیس جمهور هذیان‌گوی آمریکا بعدها اعتراف کرد که سلاح‌هایی از طریق کردستان عراق برای کشتار مردم ایران ارسال کرده بود. دشمن تا پیش از ۱۸ دی به شیوه نرم اقدام می‌کرد، اما این بار به شیوه سخت آمد تا علقه و مودت بین مردم را از بین ببرد. تیر آخرش هم هدف قرار دادن امام امت بود. اما چه شد؟ نام امت مضاعف شد. شب شهادت امام، مردم خودجوش دور هم جمع شدند و انسجام، اتحاد و درهم تنیدگی مردم بیش از پیش شد.

سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه با تقدیر ویژه از بانوان حاضر در میادین تأکید کرد: من به طور خاص از بانوان عزیز تقدیر می‌کنم. زنان ایران زمین نشان دادند که حقیقتاً زن، زندگی و آزادی هستند. اداره منزل و فرزندان با سختی مضاعف را مدیریت می‌کنند و هم پای به پای مردان هر شب در میادین و خیابان‌های همه شهرها ایستاده‌اند. هم زندگی می‌دهند، هم آزادی را نمایش می‌دهند. تعظیم می‌کنم به این بانوان عزیز و مقتدر و ستودنی.

بهادری جهرمی با اشاره به تحولات دیپلماتیک پس از جنگ رمضان خاطرنشان کرد: امروز آمریکا صدای ملت ایران را از تک تک خیابان‌ها و میدان‌ها می‌شنود. امروز دیگر دیپلماسی فقط نمایندگان سیاسی را در خود جای نداده؛ تک تک میادین ایران زمین جزئی از میز دیپلماسی شده‌اند.

وی ادامه داد: اتکای سرداران سیاسی ما هم همین سد محکم مردم است. دستاورد جنگ رمضان در ایران، انسجام و اتحاد مثال‌زدنی و در آمریکا، برکناری ده‌ها ژنرال ارشد و ۳۰۰۰ تجمع مردمی علیه رئیس جمهورشان بوده است. رمز پیروزی همان استقامت بر اصول، اتحاد کلمه و تبعیت از ولی فقیه است که امامین انقلاب به ما آموختند.