  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

بقایی: غارت کشتی‌های حامل نفت ایران دزدی دریایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: آمریکا باید در قبال این رفتار بی‌شرمانه و قانون‌شکنی آشکار کاملاً پاسخگو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به اعتراف مقامات قضائی آمریکا مبنی بر صدور دستور توقیف کشتی‌های حامل نفت ایران و مصادره محموله آن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این [صدور دستور توقیف و مصادره کشتی‌های حامل نفت ایران] چیزی نیست جز قانونی کردن رسمی دزدی دریایی و غارت مسلحانه در آب‌های بین‌المللی.

وی افزود: این، یعنی بازگشت به عصر سیطره دزدان دریایی بر دریاها! با این تفاوت که حالا آنها با حکم دولتی فعالیت می‌کنند، زیر پرچم رسمی حرکت می‌کنند و غارت خود را «اجرای قانون» می‌نامند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: آمریکا باید در قبال این رفتار بی‌شرمانه و قانون‌شکنی آشکار کاملاً پاسخگو شود؛ رفتاری که ضربه‌ای بی‌سابقه به حقوق بین‌الملل و تجارت آزاد محسوب می‌شود و مبانی اساسی امنیت دریایی را تهدید می‌کند.

کد مطلب 6813285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      1 2
      پاسخ
      چرا اقدامی نمیشه ؟؟؟ باید دست رو دست بزاریم که همه دار و ندارمون رو غارت کنن ؟؟؟
    • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      1 1
      پاسخ
      کی حاضره با دزد خانه و اموالش سر اموالش مذاکره کنه ؟ به جای مذاکره دزد و جانی رو نابود کنید از اطرافمون حالا که نمیخواد گورشو از منطقه گم کنه!!!
    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      1 1
      پاسخ
      کدوم قانون بین الملل اگر همچین قانونی وجود داشت حالا نه آمریکا نه اسرائیل جرئت حمله به کشورهای دیگه وقلدری نداشتند
    • ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا مانند دزدان دریایی و تروریست‌ها عمل می‌کند شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شریک جرم جنایت های آمریکا بوده است.
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ما با یزید و یزیدیان زمان بیعت نمی کنیم کیست که نداند امروز سلطان ستمگر، آمریکا و اسرائیل است که هویت و پیکره آنها از ظلم و جنایت و بدعهدی و شکستن پیمانها شکل گرفته است و به هیچ وجه نباید به چنین حکومتهایی اعتماد کرد، راه ما تنها نبرد تا نابودی آنهاست همانطور که امام شهیدمان چون امام حسین(ع) فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها