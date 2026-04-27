به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به اعتراف مقامات قضائی آمریکا مبنی بر صدور دستور توقیف کشتیهای حامل نفت ایران و مصادره محموله آن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این [صدور دستور توقیف و مصادره کشتیهای حامل نفت ایران] چیزی نیست جز قانونی کردن رسمی دزدی دریایی و غارت مسلحانه در آبهای بینالمللی.
وی افزود: این، یعنی بازگشت به عصر سیطره دزدان دریایی بر دریاها! با این تفاوت که حالا آنها با حکم دولتی فعالیت میکنند، زیر پرچم رسمی حرکت میکنند و غارت خود را «اجرای قانون» مینامند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: آمریکا باید در قبال این رفتار بیشرمانه و قانونشکنی آشکار کاملاً پاسخگو شود؛ رفتاری که ضربهای بیسابقه به حقوق بینالملل و تجارت آزاد محسوب میشود و مبانی اساسی امنیت دریایی را تهدید میکند.
