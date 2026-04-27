به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: عصر امروز دوشنبه در محور کمربندی خرم‌آباد، حدفاصل «پل بابا حسین»، یک دستگاه کشنده فوتون با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد.

بلافاصله پس از اعلام این حادثه توسط مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، تیم‌های گشت پلیس‌راه، عوامل انتظامی و نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.

در پی این سانحه دلخراش، احدی از سرنشینان خودروی سواری پراید که یک خانم بود، به علت شدت جراحات وارده در صحنه فوت و یک نفر دیگر نیز مجروح شد که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

بر اساس اعلام کارشناسان پلیس‌راه، علت تامه تصادف، عدم رعایت حق‌تقدم عبور از سوی راننده سواری پراید بوده است.

پلیس‌راه از تمامی رانندگان درخواست کرد با رعایت کامل قوانین راهنمایی‌ورانندگی، به‌ویژه توجه به حق‌تقدم عبور در تقاطع‌ها و ورودی‌ها، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

بی‌توجهی به قوانین و لحظه‌ای غفلت، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر جانی و مالی به همراه داشته باشد. رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم راهنمایی‌ورانندگی و حفظ تمرکز هنگام رانندگی، نقش مهمی در حفظ جان خود و دیگران دارد.

پلیس با رانندگان متخلف که با بی‌احتیاطی امنیت جاده‌ها را به خطر می‌اندازند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.