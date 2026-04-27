به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام منابع محلی، ساعت ۱۸ شامگاه دوشنبه وقوع آتشسوزی در اراضی ملی و مستثنیات روستای اوز به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور اطلاع داده شد. بلافاصله تیم واکنش سریع این اداره متشکل از نیروهای یگان حفاظت به محل حادثه اعزام شد.
این تیم با همکاری مسئولان محلی شامل بخشدار بخش بلده، شهرداری و اهالی روستای اوز، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند و در نهایت توانستند پس از چهار ساعت تلاش مستمر، آتشسوزی را در ساعت ۲۲ به طور کامل مهار کرده و از گسترش آن جلوگیری کنند.
مسئولان اداره منابع طبیعی شهرستان نور ضمن قدردانی از همکاری و تلاشهای گروههای مختلف، بر اهمیت پیشگیری از آتشسوزی در اراضی ملی و حفاظت از منابع طبیعی تاکید کردند.
