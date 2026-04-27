توسعه خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رسولی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ سوم تحمیلی گفت: این شرایط نابسامان، آرامش روحی و تجربه زیسته کودکان و نوجوانان را تحت‌ تأثیر قرار داده و ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق، آسیب‌های روحی این قشر را کنترل و کاهش دهیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، با تأکید بر نقش هنر و فرهنگ در ایجاد آرامش افزود: از روزهای نخست، ارتباط مستمر با کودکان و نوجوانان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مانند ایتا، شاد و بله برقرار شد. گروه‌هایی تشکیل شد تا اعضا بتوانند با مربیان در قالب فعالیت‌هایی چون قصه‌گویی، شعرخوانی و نقاشی تعامل داشته باشند.

رسولی گفت: برای آرام‌سازی کودکان و آموزش کنترل استرس به والدین، پوسترها، کلیپ‌ها و محتوای تصویری مختلف تولید و منتشر شد.

وی افزود: همچنین مراکز کتاب‌محور کانون با وجود دورکاری، خدمات خود را متوقف نکردند. همکاران ما شجاعانه بخشی از فعالیت را به‌صورت حضوری ادامه دادند و امانت کتاب به کودکان در رده‌های سنی مختلف انجام شد.



پویش‌های کتاب‌خوانی و خدمات میدانی

مدیرکل کانون بوشهر درباره پویش «چهارده کتاب در چهارده روز بهاری» گفت: کتاب‌ها متناسب با گروه سنی انتخاب و پس از ۱۴ روز تحویل گرفته شد تا قرائت و گفت‌وگو درباره کتاب انجام شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: پایگاه‌های سیار کانون در میادین و نقاط تجمع شهرها مستقر شدند و فعالیت‌هایی مانند قصه‌گویی، ایستگاه نقاشی، نقاشی صورت، نقالی و اهدای کتاب برای ایجاد نشاط و کاهش اضطراب کودکان انجام شد.



تزریق ۳۷۰۰ جلد کتاب در شرایط جنگی

رسولی افزود: در فروردین‌ماه امسال، هم‌زمان با شرایط جنگی، ۹۰ عنوان کتاب در قالب ۳ هزار و ۷۰۰ جلد به ۲۴ مرکز کانون استان تزریق شد تا کودکان با آثار جدید و موضوعات متنوع مواجه شوند.



وی با اشاره به فعال شدن سه مرکز فرهنگی‌ هنری سیار در روستاهای دشتی، دشتستان و تنگستان گفت: در حال حاضر روستاهای شبانکاره و دلوار فعال هستند و در بخش ارم نیز ۱۰ روستا به‌زودی تحت پوشش قرار می‌گیرند. این فعالیت‌ها سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: با همکاری شورای اداری، واگذاری زمین برای احداث مراکز ثابت کانون در شهرهای فاقد مرکز آغاز شده که از جمله آن‌ها می‌توان به چغادک، شنبه، دلوار، سعدآباد و آب‌پَخش اشاره کرد.



اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری

وی پیرامون سایر طرح‌ها و پویش‌ها گفت: پویش «بی‌تاب میناب» در بزرگداشت شهدا، تولید مستندهای کوتاه و کلیپ‌های فرهنگی، برگزاری سلسله نشست‌های روانشناسی برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در فضای مجازی، رایگان شدن ۳۰ فیلم تئاتر در فیلم‌نت و ۵۱ کتاب در فیلیمو برای کودکان، دو جشنواره محیط‌ زیستی در قالب نقاشی و عکاسی از این طرح ها و پویش ها بوده است.

رسولی افزود: نمایش‌های «شنل قرمز» در مرکز برازجان و «پروانه سیراف» در این روزها در سیراف روی صحنه هستند، هنر آرام‌بخش‌ترین عنصر برای روح کودکان است.

تعداد اعضا و دستاوردهای علمی

مدیرکل کانون بوشهر اعلام کرد: کانون استان ۲۸ هزار عضو دارد که از این میان، ۱۹ هزار و ۸۰۰ نفر عضو فعال هستند و حداقل دو روز در هفته در فعالیت‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی مشارکت می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته یکی از اعضای کانون عالیشهر موفق به کشف یک سیارک شد و در ایام جنگ نیز بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به امانت داده شده است.

رسولی در پایان تأکید کرد: کانون پرورش فکری بوشهر با وجود شرایط دشوار، همچنان با قدرت در کنار کودکان و نوجوانان ایستاده است.