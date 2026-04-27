۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۱

توسعه خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: خدمات فرهنگی و هنری کانون در شرایط جنگ سوم تحمیلی تداوم یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رسولی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ سوم تحمیلی گفت: این شرایط نابسامان، آرامش روحی و تجربه زیسته کودکان و نوجوانان را تحت‌ تأثیر قرار داده و ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق، آسیب‌های روحی این قشر را کنترل و کاهش دهیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، با تأکید بر نقش هنر و فرهنگ در ایجاد آرامش افزود: از روزهای نخست، ارتباط مستمر با کودکان و نوجوانان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مانند ایتا، شاد و بله برقرار شد. گروه‌هایی تشکیل شد تا اعضا بتوانند با مربیان در قالب فعالیت‌هایی چون قصه‌گویی، شعرخوانی و نقاشی تعامل داشته باشند.

رسولی گفت: برای آرام‌سازی کودکان و آموزش کنترل استرس به والدین، پوسترها، کلیپ‌ها و محتوای تصویری مختلف تولید و منتشر شد.

وی افزود: همچنین مراکز کتاب‌محور کانون با وجود دورکاری، خدمات خود را متوقف نکردند. همکاران ما شجاعانه بخشی از فعالیت را به‌صورت حضوری ادامه دادند و امانت کتاب به کودکان در رده‌های سنی مختلف انجام شد.

پویش‌های کتاب‌خوانی و خدمات میدانی

مدیرکل کانون بوشهر درباره پویش «چهارده کتاب در چهارده روز بهاری» گفت: کتاب‌ها متناسب با گروه سنی انتخاب و پس از ۱۴ روز تحویل گرفته شد تا قرائت و گفت‌وگو درباره کتاب انجام شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: پایگاه‌های سیار کانون در میادین و نقاط تجمع شهرها مستقر شدند و فعالیت‌هایی مانند قصه‌گویی، ایستگاه نقاشی، نقاشی صورت، نقالی و اهدای کتاب برای ایجاد نشاط و کاهش اضطراب کودکان انجام شد.

تزریق ۳۷۰۰ جلد کتاب در شرایط جنگی

رسولی افزود: در فروردین‌ماه امسال، هم‌زمان با شرایط جنگی، ۹۰ عنوان کتاب در قالب ۳ هزار و ۷۰۰ جلد به ۲۴ مرکز کانون استان تزریق شد تا کودکان با آثار جدید و موضوعات متنوع مواجه شوند.

وی با اشاره به فعال شدن سه مرکز فرهنگی‌ هنری سیار در روستاهای دشتی، دشتستان و تنگستان گفت: در حال حاضر روستاهای شبانکاره و دلوار فعال هستند و در بخش ارم نیز ۱۰ روستا به‌زودی تحت پوشش قرار می‌گیرند. این فعالیت‌ها سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: با همکاری شورای اداری، واگذاری زمین برای احداث مراکز ثابت کانون در شهرهای فاقد مرکز آغاز شده که از جمله آن‌ها می‌توان به چغادک، شنبه، دلوار، سعدآباد و آب‌پَخش اشاره کرد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری

وی پیرامون سایر طرح‌ها و پویش‌ها گفت: پویش «بی‌تاب میناب» در بزرگداشت شهدا، تولید مستندهای کوتاه و کلیپ‌های فرهنگی، برگزاری سلسله نشست‌های روانشناسی برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در فضای مجازی، رایگان شدن ۳۰ فیلم تئاتر در فیلم‌نت و ۵۱ کتاب در فیلیمو برای کودکان، دو جشنواره محیط‌ زیستی در قالب نقاشی و عکاسی از این طرح ها و پویش ها بوده است.

رسولی افزود: نمایش‌های «شنل قرمز» در مرکز برازجان و «پروانه سیراف» در این روزها در سیراف روی صحنه هستند، هنر آرام‌بخش‌ترین عنصر برای روح کودکان است.

تعداد اعضا و دستاوردهای علمی

مدیرکل کانون بوشهر اعلام کرد: کانون استان ۲۸ هزار عضو دارد که از این میان، ۱۹ هزار و ۸۰۰ نفر عضو فعال هستند و حداقل دو روز در هفته در فعالیت‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی مشارکت می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته یکی از اعضای کانون عالیشهر موفق به کشف یک سیارک شد و در ایام جنگ نیز بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب به امانت داده شده است.

رسولی در پایان تأکید کرد: کانون پرورش فکری بوشهر با وجود شرایط دشوار، همچنان با قدرت در کنار کودکان و نوجوانان ایستاده است.

کد مطلب 6813302

