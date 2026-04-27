ماموستا رستمی: استقامت ملت ایران پیام اقتدار و صلح به جهان مخابره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی شامگاه دوشنبه در تجمع گسترده مردم قروه با تسلیت یاد و خاطره شهدای کشور، با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم (ص) بهعنوان اسوه اخلاق و رحمت، اظهار کرد: در چنین جمع مبارکی باید سخنی در شأن مردم فرهیخته و نجیب بیان شود، مردمی که همواره در طول تاریخ در دفاع از دین، ارزشها و تمامیت ارضی کشور پیشگام بودهاند.
وی با ابراز خرسندی از حضور در میان مردم کردستان، افزود: این خطه همواره مهد تمدن، عرفان و معنویت بوده و مردمان آن با بصیرت، شجاعت و وفاداری، نقش مهمی در پاسداری از آرمانهای اسلامی ایفا کردهاند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قدردانی از مردم یک وظیفه دینی است، گفت: همانگونه که در حدیث نبوی آمده است، کسی که از مخلوق تشکر نکند، شکر خداوند را به جا نیاورده است؛ از اینرو باید قدردان این ملت بزرگ و صبور باشیم.
ماموستا رستمی با اشاره به حوادث تلخ و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، تصریح کرد: شهادت شخصیتهای برجسته، دانشمندان، مسئولان و مردم بیگناه، هرگز از حافظه تاریخی ملتها پاک نخواهد شد و وجدانهای بیدار جهان چنین جنایاتی را محکوم میکنند.
وی ادامه داد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ایستادگی ملتی است که در سختترین شرایط، از جمله زیر شدیدترین حملات، میدان را ترک نکرد و با وحدت و همدلی، از شرف، عزت و خاک خود دفاع کرد؛ این رفتار نشاندهنده عمق ایمان، صبر و انسجام ملی است.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این مقاومت پیامهای مهمی برای جهان داشت، افزود: ملت ایران همزمان پیام اقتدار در دفاع و پیام صلح و دوستی را به جهانیان منتقل کرد و این موضوع میتواند الگویی برای سایر ملتها باشد.
ماموستا رستمی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای بینالمللی، خاطرنشان کرد: سکوت در برابر جنایات، به معنای همراهی با ظلم است و این مسئله موجب تضعیف جایگاه نهادهایی میشود که باید پناهگاه ملتهای مظلوم باشند.
وی با اشاره به ضرورت وحدت در میان کشورهای اسلامی، گفت: دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و اختلاف هستند، اما ملتها باید با هوشیاری، اتحاد و همدلی خود را حفظ کنند و در مسیر صلح، توسعه و امنیت گام بردارند.
این روحانی اهل سنت با تأکید بر اینکه اسلام دین صلح، عدالت و کرامت انسانی است، بیان کرد: در آموزههای دینی، حفظ جان انسانها و احترام به حقوق بشر جایگاه ویژهای دارد و هرگونه ظلم و تجاوز به انسانها محکوم است.
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات مردم، تصریح کرد: مسئولان باید قدردان این ملت وفادار باشند و خدمت به مردم را در رأس امور قرار دهند؛ تأمین معیشت، ایجاد رفاه و توجه به خواستههای مردم از مهمترین وظایف آنان است.
وی ادامه داد: امروز زمان رقابت برای کسب قدرت نیست، بلکه باید رقابت در مسیر خدمترسانی شکل گیرد و هر مسئولی تلاش کند سهم بیشتری در حل مشکلات مردم داشته باشد.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت استقلال کشور، گفت: ملت ایران با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی مسیر خود را انتخاب کرده و همواره بر حفظ این اصول پایبند بوده است؛ استقلال به معنای تکیه بر توان داخلی و پرهیز از وابستگی است.
وی افزود: دشمنان تلاش دارند کشور را به سمت وابستگی سوق دهند، اما ملت ایران با اتکا به ظرفیتهای خود، مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه خواهد داد.
ماموستا رستمی در پایان با تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی صحیح، تقویت تولید، توسعه زیرساختها و خدمت صادقانه میتوان پاسخگوی فداکاریهای مردم بود و آیندهای روشن برای کشور رقم زد.
