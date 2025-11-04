ماموستا رستمی: وحدت، رمز اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان قروه با تبریک این روز تاریخی، اظهار کرد: ملت ایران همواره در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان با وحدت، استقامت و ایمان ایستاده‌اند و امروز نیز این روحیه در میان مردم، بویژه جوانان و دانش‌آموزان، بیش از پیش مشهود است.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: در طول ۴۶ سال گذشته، ملت ایران در همه عرصه‌ها با ایثار و همبستگی، از نظام اسلامی خود دفاع کرده‌اند و هیچ تهدیدی نتوانسته اراده آنان را تضعیف کند.

ماموستا رستمی تأکید کرد: همان‌گونه که امنیت کشور اهمیت دارد، امنیت معیشتی مردم نیز باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد، چرا که خدمت صادقانه به مردم، پاسداشت خون شهدا و تحقق عدالت در جامعه است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان، گفت: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، هر سه نشانگر روحیه استکبارستیزی ملت ایران است.

وی افزود: امام خمینی (ره) با مخالفت قاطع با لایحه کاپیتولاسیون، عزت ملت ایران را احیا کرد و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در مسیر دفاع از استقلال کشور، نقش ماندگاری در تاریخ انقلاب اسلامی ایفا کردند.

ماموستا رستمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ارزش‌های انسانی و اسلامی استوار است، اظهار داشت: اسلام دین صلح، دوستی و کرامت انسانی است و هرگز به دنبال جنگ و خون‌ریزی نبوده است، اما در برابر زورگویی‌ها مقتدرانه می‌ایستد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت مدعیان حقوق بشر گفت: امروز ملت‌های مسلمان باید بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همبستگی بیندیشند تا بتوانند در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کنند.

ماموستا رستمی در پایان با بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: پیام اسلام، پیام وحدت، برابری و تقواست و برتری هیچ انسانی بر دیگری جز به تقوا نیست. ملت ایران نیز با پیروی از این آموزه‌های الهی، همواره در مسیر عزت، کرامت و صلح حرکت خواهد کرد.