در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۷ هزار نفر از زیر آوار نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند روز دوشنبه در جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر تاکید کرد: تا پیش از جنگ تحمیلی سوم، ۷۰ هزار نیروی متخصص در هلال احمر داشتیم که این تعداد را به ۱۱۰ هزار نفر رساندیم.

به گفته وی، در طول جنگ تحمیلی سوم، ۲۸ هزار نفر در ماموریت ها سراسر کشور حضور داشتند و به عنوان یک افتخار، زمان حضور نیروها در محل حادثه به کمتر از ۴ دقیقه رسید.

کولیوند با ارائه آمار تفکیکی از مجروحان منتقل شده و سرپایی حوادث جنگی و عملیات‌هایی که توسط تیم های آنست انجام شد، افزود: در این جنگ، هلال احمر به وظایف خود به درستی عمل کرد تا جایی که نماینده ویژه سازمان ملل بر آن اذعان داشت. معتقدم همه این عزت و آبرویی که امروز داریم برمی‌گردد به حمایت های خوب اعضای شورا از خانواده بزرگ هلال احمر. انصافاً ایثارگری و فداکاری در این جمع موج می زند؛ هم مدیران و هم نجاتگران و امدادگران مخصوصا داوطلبان عزیز ما.

رئیس جمعیت هلال احمر تاکید کرد: ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در حملات دشمن آسیب دید که ۱۵ درصد این واحدها به طور کامل تخریب کامل شده است ، از این تعداد ۱۲۳ هزار واحد مسکونی است که تقریباً ۴۰ هزار واحد آن در تهران است.

وی همچنین به تلاش تیم های سحر در ارائه مشاوره‌های پزشکی روانشناسی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: ۲۰۵ هزار تماس با سامانه ۴۰۳۰ هلال احمر صورت گرفته و جمعا یک میلیون دقیقه مشاوره به مردم در راستای افزایش تاب آوری روانی ارائه شده است.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان به بحث دیپلماسی بین الملل با هدایت معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از ارزشمندترین تلاش‌ها برای ثبت جنایت دشمن اشاره کرد و گفت: از روز اول جنگ اسناد حقوق بشر دوستانه را تهیه کردیم و به نهادهای بین المللی مثل کمیته صلیب سرخ، دادستان دیوان کیفری بین الملل و فدراسیون جهانی صلیب سرخ و بین الملل فرستادیم و تاکید مستقیم من به مقامات بین المللی این بود که اگر می خواهید ماهیت مستقل خود را ثابت کنید باید این جنایت ها علیه نهادهای غیرنظامی، درمانی و آموزشی را قاطعانه محکوم کنید.