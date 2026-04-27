وزیر دفاع روسیه: مسکو و تهران در هر شرایطی حامی یکدیگر خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «تاس» روسیه، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه دوشنبه شب در شهر بیشکک با سردار رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همتای ایرانی اش دیدار و گفتگو کرد.
وزیر دفاع روسیه اظهار کرد: ما خواهان حلوفصل درگیریها صرفاً از طریق ابزارهای دیپلماتیک هستیم و از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران حمایت میکنیم.
بلوسوف خطاب به همتای ایرانی خود گفت: برای ملت برادر ایران و نیروهای مسلح آن برای فائق آمدن بر تمامی تهدیداتی که این کشور با آن روبروست، آرزوی پایداری و شجاعت دارم.
وی تأکید کرد: ما آمادهایم هر اقدام ممکنی را برای حل این شرایط انجام دهیم.
وزیر دفاع روسیه اطمینان خاطر داد که مسکو و تهران، همانند گذشته، در هر شرایطی و با هر سناریویی که پیش آید، از یکدیگر حمایت خواهند کرد.
طلایی نیک نیز متقابلاً از بلوسوف برای فرصت ایجاد شده جهت ملاقات و گفتگو پیرامون موضوعات جاری در همکاریهای دوجانبه قدردانی کرد.
