به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت علی لاریجانی اشاره داشت: چهلمین روز از شهادت علی لاریجانی در حالی فرا رسیده است که امروز بیش از هر زمان دیگری فقدان او احساس میشود. شخصیت شهید لاریجانی عصاره شجاعت، شکیبایی و خردورزی در میدانهای داخلی و بینالمللی بود؛ مردی که در کنار مسئولیتهای سنگین سیاسی و راهبردی، چهرهای اندیشمند و معلمی متعهد بود. او از معدود شخصیتهایی بود که سیاست را نه صرفاً عرصه قدرت، بلکه میدان مسئولیت اخلاقی و عقلانیت تاریخی میدانست.
وی افزود: این ویژگی در او به شکل جسارت در تصمیمگیری در بزنگاههای سخت و خویشتنداری در مواجهه با فشارها بروز مییافت. شجاعت او در مقام یک شخصیت تصمیمساز در مقاطع حساس و تعیینکننده بهوضوح آشکار بود؛ اما آنچه به شخصیت او عمق بیشتری میبخشید، صبوری آگاهانه در برابر فشارها و چالشها بود که در برابر آنها مسیر قاطع اما آرام، مدبرانه و غیرهیجانی را برمیگزید.
عراقچی تاکید کرد: حضور او برای ایران تنها حضور یک مدیر یا دیپلمات نبود، بلکه نقطه اتکایی فکری و اطمینانبخش برای نظام تصمیمسازی کشور به شمار میرفت؛ شخصیتی که بسیاری در لحظات پیچیده، به تحلیل، درایت و نگاه راهبردی او تکیه میکردند. فقدان چنین سرمایهای، تنها فقدان یک فرد نیست، بلکه غیبت یک پشتوانه فکری و ملی است.
