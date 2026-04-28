ورود مجلس به پرونده کمبود و گرانی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد آریایینژاد گفت: در شرایط فعلی، ضرورت دارد تدابیر جدیتری برای کنترل قیمت دارو اندیشیده شود چرا که در ماههای اخیر روند افزایش قیمت برخی داروها مجدداً شدت گرفته و این موضوع موجب نارضایتی و فشار بر مردم شده است.
وی با بیان اینکه در کنار افزایش قیمت، مسئله کمبود دارو نیز به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده، افزود: بخشی از این کمبودها به مشکلات تأمین و واردات مواد اولیه بازمیگردد؛ بهویژه در دوره جنگ، واردات مواد اولیه دارویی با محدودیتهایی مواجه شد که همین مسئله بر زنجیره تولید و توزیع دارو تأثیر گذاشت.
آریایینژاد ادامه داد: در برخی موارد گزارشهایی از نحوه عرضه دارو در داروخانهها دریافت میشود که نشان میدهد بعضی اقلام دارویی با وجود موجود بودن، به صورت محدود یا با شرایط خاص به مراجعان ارائه میشود. این موضوع نیازمند نظارت جدیتر و ساماندهی دقیقتر در شبکه توزیع دارو است تا از بروز هرگونه تخلف یا ناهماهنگی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نقش مردم در نظارت عمومی گفت: باید برنامهریزی مناسبی برای استفاده از ظرفیت نظارتی مردم انجام تا در صورت مشاهده موارد تخلف در عرضه دارو، اطلاعرسانی لازم صورت گیرد و این مشارکت مردمی میتواند به شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کمک کند.
آریایینژاد با اشاره به ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع افزایش قیمت دارو، تصریح کرد: این مسئله در جلسات اخیر کمیسیون مطرح شده و پیگیریهای لازم در حال انجام است و انتظار میرود با برگزاری جلسات تخصصی، ابعاد مختلف این موضوع بررسی و راهکارهای عملی برای کنترل قیمتها و بهبود دسترسی مردم به دارو ارائه شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مردم انتظار دارند پاسخ روشنی در این زمینه دریافت کنند و لازم است دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتر، اقدامات مؤثری برای مدیریت بازار دارو و رفع مشکلات موجود انجام دهند و نتایج آن باید در کوتاهترین زمان ممکن به اطلاع مردم برسد.
نظر شما