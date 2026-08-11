به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه شورای اداری شهرستان خرم‌آباد با تشریح برنامه «میدان یار» اظهار کرد: این برنامه با رویکرد مشارکت مردمی در چهار محور «دانش و مهارت نظامی»، «خود امدادی و کمک‌رسانی»، «فرهنگی، اجتماعی و هنری» و «روایت میدان» برگزار می‌شود.

وی افزود: باتوجه‌به برگزاری رقابت میان شهرستان‌ها، ضروری است تمامی دستگاه‌های استانی و شهرستانی ظرفیت‌ها، امکانات و تجهیزات موردنیاز را برای اجرای مطلوب این برنامه به کار گیرند.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به جایگاه خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان گفت: باید شرایطی فراهم شود که شهرستان خرم‌آباد میزبان شایسته‌ای برای این رقابت‌ها باشد و امکانات لازم متناسب با شأن مردم فراهم شود.

درمنان، تصریح کرد: تیم برتر استان پس از پایان رقابت‌های شهرستانی، ضمن دریافت جوایز، برای حضور در مرحله کشوری آماده خواهد شد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مرتبط برای مشارکت گسترده مردم و برگزاری هرچه بهتر این برنامه همکاری کنند.