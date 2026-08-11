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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

اجرای برنامه «میدان یار» در خرم‌آباد

اجرای برنامه «میدان یار» در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار خرم‌آباد از اجرای برنامه «میدان یار» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه شورای اداری شهرستان خرم‌آباد با تشریح برنامه «میدان یار» اظهار کرد: این برنامه با رویکرد مشارکت مردمی در چهار محور «دانش و مهارت نظامی»، «خود امدادی و کمک‌رسانی»، «فرهنگی، اجتماعی و هنری» و «روایت میدان» برگزار می‌شود.

وی افزود: باتوجه‌به برگزاری رقابت میان شهرستان‌ها، ضروری است تمامی دستگاه‌های استانی و شهرستانی ظرفیت‌ها، امکانات و تجهیزات موردنیاز را برای اجرای مطلوب این برنامه به کار گیرند.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به جایگاه خرم‌آباد به‌عنوان مرکز استان گفت: باید شرایطی فراهم شود که شهرستان خرم‌آباد میزبان شایسته‌ای برای این رقابت‌ها باشد و امکانات لازم متناسب با شأن مردم فراهم شود.

درمنان، تصریح کرد: تیم برتر استان پس از پایان رقابت‌های شهرستانی، ضمن دریافت جوایز، برای حضور در مرحله کشوری آماده خواهد شد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مرتبط برای مشارکت گسترده مردم و برگزاری هرچه بهتر این برنامه همکاری کنند.

کد مطلب 6914241

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