ساماندهی تورهای گردشگری در لرستان نیازمند همکاری همه متولیان است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور ظهر امروز سهشنبه در از برگزاری نشست تخصصی ساماندهی تورهای غیرمجاز در لرستان، اظهار داشت: فعالیت تورهای گردشگری باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت موازین شرعی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی انجام شود.
توسعه گردشگری در لرستان باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود
وی اظهار کرد: در پی تأکیدات نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد، مبنی بر ضرورت ساماندهی تورهای غیرمجاز، رعایت موازین شرعی و اخلاقی و افزایش نظارت بر فعالیت این تورها، نشست بررسی این موضوع با حضور دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مجموعههای مرتبط در اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، افزود: در این نشست، مسائل و مشکلات مرتبط با فعالیت تورهای غیرمجاز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاههای حاضر نیز دیدگاهها، پیشنهادها و انتظارات خود را در خصوص نحوه ساماندهی و نظارت بر فعالیت تورهای گردشگری مطرح کردند.
حسنپور با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای متولی، تصریح کرد: توسعه گردشگری در لرستان باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و رعایت شئونات فرهنگی، اجتماعی، شرعی و اخلاقی در برنامههای گردشگری موردتوجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این نشست، راهکارهای اجرایی برای افزایش نظارت بر تورهای گردشگری و جلوگیری از فعالیت تورهای غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، هر یک از دستگاههای مرتبط متناسب با وظایف و مسئولیتهای قانونی خود، مأموریتهایی را برای پیگیری و رفع مشکلات موجود بر عهده گرفتند.
ساماندهی تورهای گردشگری نیازمند همکاری مستمر میان دستگاههای مرتبط است
حجتالله عباسیان، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، نیز در این نشست با اشاره بهضرورت ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری اظهار کرد: باتوجهبه افزایش استقبال مردم از برنامههای گردشگری، طبیعتگردی و تورهای گروهی، لازم است فعالیت این تورها در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظارت دستگاههای متولی انجام شود.
وی افزود: فعالیت تورهای غیرمجاز میتواند مشکلاتی را در حوزههای مختلف به وجود آورد؛ بنابراین شناسایی، کنترل و ساماندهی این تورها نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای مرتبط است.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، تصریح کرد: برگزاری تورهای گردشگری توسط مجموعههای مجاز و دارای صلاحیت، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، موجب افزایش امنیت و رضایتمندی گردشگران و همچنین حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان قانونی حوزه گردشگری میشود.
با برگزارکنندگان تورهای غیرمجاز برخورد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد
عباسیان، همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی به مردم تأکید کرد و گفت: گردشگران و شهروندان باید نسبت به اهمیت استفاده از خدمات تورهای مجاز و دارای مجوز آگاهی داشته باشند و دستگاههای متولی نیز در زمینه اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این حوزه نقش مؤثری ایفا کنند.
وی ادامه داد: رعایت موازین شرعی، اخلاقی و فرهنگی در اجرای برنامههای گردشگری از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار میرود برگزارکنندگان تورها نیز در کنار رعایت الزامات قانونی، این موضوع را بهطورجدی موردتوجه قرار دهند.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، تصریح کرد: اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، روند نظارت و ساماندهی تورهای گردشگری را تقویت کرده و برای رفع مشکلات موجود در این حوزه اقدامات لازم را انجام دهد.
عباسیان، افزود: با برگزارکنندگان تورهای غیرمجاز برخورد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و مشمول جرایم نقدی و تعطیلی دائم محل فعالیت خواهند شد.
همچنین از مردم و گردشگران هم خواسته میشود برای سفر صرفاً دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را انتخاب کنند که دارای مجوز رسمی از اداره کل میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی باشند
وی گفت: اداره کل میراثفرهنگی نهایت همکاری و حمایتهای لازم را با متقاضیان تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به عمل خواهد آورد در ادامه وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط برای پیگیری موضوع مشخص شد و مصوباتی با نظر اعضای جلسه به تصویب رسید که برای اجرا و پیگیری به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
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