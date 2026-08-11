به گزارش خبرگزاری مهر، انحصار فقط به معنای بزرگ شدن یک شرکت و کوچک ماندن رقبا نیست. زمانی که یک کسبوکار بخش بزرگی از یک بازار را در اختیار میگیرد و رقیب هماندازه و قدرتمندی کنار خود نمیبیند، فشار رقابت برای کنترل قیمت، بهبود کیفیت و سرمایهگذاری روی نوآوری کاهش پیدا میکند. پیامدهای این وضعیت نیز فقط متوجه مصرفکننده نیست و میتواند مسیر ورود کسبوکارهای جدید، بهرهوری بازار و حتی توزیع قدرت اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد.
اما این آسیبها دقیقا چه هستند و انحصار از چه مسیرهایی میتواند به اقتصاد ضربه بزند؟ در ادامه، پنج مورد از مهمترین آسیبهای انحصار به اقتصاد را بررسی میکنیم.
افزایش قیمت و افت کیفیت خدمات
یکی از مستقیمترین آسیبهای انحصار، کاهش فشار بازار برای کنترل قیمت و حفظ کیفیت خدمات است. در یک بازار رقابتی، افزایش قیمت یا افت کیفیت میتواند مشتری را به سمت گزینههای دیگر سوق دهد. همین احتمال، شرکتها را به ارائه خدمات بهتر و قیمتگذاری رقابتیتر تشویق میکند؛ اما وقتی رقیب توانمندی وجود نداشته باشد، این فشار کاهش پیدا کرده و شرکت انحصارگر آزادی بیشتری برای تعیین قیمت، کارمزد و شرایط ارائه خدمات خواهد داشت.
انحصار میتواند مسیر ورود کسبوکارهای تازه به بازار را نیز دشوار کند. وقتی یک شرکت بخش مهمی از بازار، مشتریان و زیرساختهای مورد نیاز را در اختیار دارد، کسبوکارهای جدید برای جذب مشتری و رقابت با این شرکتها با موانع بیشتری روبهرو میشوند. در چنین شرایطی، حتی یک ایده یا محصول مناسب هم ممکن است فرصت کافی برای رشد پیدا نکند.
نمونه بارز این اتفاق را امروز میتوان در بازار خرید اعتباری (BNPL) ایران و رویکرد «اسنپپی» مشاهده کرد. زمانی که یک بازیگر مسلط با استفاده از اهرمهای مختلف، فروشگاهها و پذیرندگان را مجبور به امضای «قراردادهای انحصاری» میکند، در واقع اجازه نمیدهد سرویسهای اعتباری دیگر (حتی با شرایط بهتر و کارمزد کمتر) روی آن پلتفرمها فعال شوند. در چنین شرایطی، مسئله فقط حذف یک رقیب از یک پلتفرم نیست؛ مسئله این است که کاربر دیگر فرصت مقایسه و انتخاب میان گزینههای مختلف را ندارد و بازار، بهجای رقابت برای بهتر شدن، به سمت محدود کردن انتخاب حرکت میکند.
این وضعیت در بلندمدت تنوع بازار را کاهش میدهد و فرصت کمتری برای رشد استارتاپها و کسبوکارهای کوچک و متوسط باقی میگذارد. در حالی که ورود سرویسهای جدید میتواند خدمات تازه، مدلهای کسبوکار متفاوت و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند، انحصار میتواند این چرخه را راکد یا متوقف کند. در نتیجه، بازار نه تنها رقابت امروز، بلکه بخشی از رقبای بالقوه آینده خود را نیز از دست میدهد.
کاهش انگیزه برای نوآوری
آسیب دیگر انحصار، کاهش انگیزه برای نوآوری و بهبود مستمر است. در بازار رقابتی، شرکتها برای حفظ مشتری و عقب نماندن از رقبا مجبورند روی فناوری، زیرساخت و توسعه محصولات و خدمات خود سرمایهگذاری کنند. زمانی که یک شرکت از موقعیت خود مطمئن باشد، فشار برای انجام این سرمایهگذاریها کاهش پیدا میکند.
در نتیجه، نوآوری ممکن است از یک ضرورت رقابتی به یک انتخاب تبدیل شود. ادامه این وضعیت سرعت پیشرفت یک صنعت را کاهش داده و باعث میشود خدمات و فناوریها با سرعت کمتری متناسب با نیاز بازار توسعه پیدا کنند. در نهایت، این کاهش پویایی و رشد فقط به یک شرکت محدود نمانده و میتواند کل بازار را از مسیر نوآوری دور کند.
هدررفت منابع و کاهش کارایی اقتصادی
یکی دیگر از پیامدهای مهم انحصار، کاهش کارایی اقتصادی است. در یک بازار رقابتی، شرکتها برای حفظ مشتری و سهم بازار تلاش میکنند هزینهها را کنترل کنند، منابع را بهتر به کار بگیرند و خدمات خود را با کارایی بیشتری ارائه دهند. زمانی که فشار رقابت کاهش پیدا میکند، انگیزه برای بهینهسازی مداوم نیز میتواند ضعیف شود.
در چنین شرایطی، هزینههای اضافی، خدمات کمکیفیتتر و کند شدن روند بهبود میتواند به بخشهای دیگر اقتصاد نیز سرایت کند؛ بهخصوص زمانی که سایر کسبوکارها یا مصرفکنندگان به خدمات آن بازار وابسته باشند. نتیجه، بازاری کمتحرکتر است که در آن منابع با بهرهوری پایینتری مورد استفاده قرار میگیرند و ظرفیت رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند.
شکلگیری رانت و تمرکز قدرت اقتصادی
وقتی یک شرکت برای مدت طولانی از انحصار بازار برخوردار باشد، قدرت اقتصادی آن میتواند فراتر از فروش محصول یا ارائه خدمت گسترش پیدا کند. در چنین شرایطی، بخشی از مزیت شرکت نه از نوآوری است و نه از کارایی بیشتر، بلکه از موقعیت انحصاری آن در بازار ناشی میشود. این وضعیت میتواند انگیزه حفظ موقعیت انحصاری و دشوار کردن ورود رقبای جدید را افزایش دهد.
از سوی دیگر، نبود گزینههای جایگزین، قدرت بیشتری برای تعیین شرایط قراردادها و نحوه ارائه خدمات در اختیار شرکتهای مسلط روی بازار قرار میدهد و میتواند زمینه شکلگیری رویههای غیرشفاف و رانت را تقویت کند. در نتیجه، مسئله انحصار فقط توزیع سهم بازار نیست؛ بلکه میتواند به تمرکز قدرت اقتصادی و ایجاد مزیتهایی منجر شود که ادامه همان موقعیت انحصاری را تقویت میکنند.
در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران، رویکرد اسنپپی در بازار لندتک مثال روشنی از همین تمرکز قدرت است. شرکتی که با اهرم کردن قدرت خود در سایر بخشهای بازار، پذیرندگان را به سمت محدودیت و انحصار سوق میدهد، عملا حق انتخاب گزینههای پرداخت را از کاربر نهایی میگیرد. این روند، زمینه شکلگیری رویههای غیرشفاف را تقویت میکند و به جای رشد کل بازار اقتصاد دیجیتال، تمام منافع و قدرت را در یک نقطه متمرکز میکند.
انحصار زمانی به یک مسئله جدی اقتصادی تبدیل میشود که قدرت یک شرکت، فشار رقابت را از بازار حذف کند. نتیجه این وضعیت میتواند از افزایش قیمت و افت کیفیت آغاز شده و به کاهش نوآوری، محدود شدن ورود کسبوکارهای جدید، کاهش کارایی و در نهایت تمرکز قدرت اقتصادی و شکلگیری رانت برسد. بنابراین، مسئله اصلی فقط بزرگ شدن یک شرکت نیست؛ مسئله زمانی ایجاد میشود که انحصارگری یک شرکت، امکان رقابت و پویایی بازار را محدود کند.
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