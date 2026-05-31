ولادت امام هادی (ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن۱۵ ذی الحجه سالروز ولادت امام هادی(ع) مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.

برنامه برخی از این مجالس به شرح زیر است:

مسجد فائق

سخنران: حجج اسلام الیاسی،میرشفیعی

زمان:۱۰ و ۱۱ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور،خیابان فیاض بخش

مسجدفخرآباد

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی، حجت الاسلام محمدباقرتحریری

زمان: ۱۰و ۱۱ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:دروازه شمیران،ابتدای خیابان مشکی

مسجدعلوی

سخنران: حجت الاسلام فضائلی

زمان:۱۰ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان قدس، خیابان شریعتی،خیابان واعظ زاده

مسجدالحسین(ع)

مداح:محمدزارعی

زمان:۱۰ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: نارمک جنوبی، میدان ۸۸

حسینیه فاطمه الزهرا(س)

سخنران: مهدی طباخیان

مداح: جوادحیدری، روح الله صادقپور، علی عشرتی، محمدرضا پیروز

زمان:۱۰ تا ۱۲ خرداد ماه ساعت ۱۷

نشانی: خیابان گوته،خیابان احمدی،نرسیده به فیاض بخش



هیئت الحسن(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدحسن مقدم

مداح: محمدمهدی غیور پور، علی جعفریان

زمان: ۱۲خرداد ماه ساعت ۱۷

نشانی: بزرگراه بسیج، خیابان حبیبی



روضه احسان الحسن(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدهادی احمدی اصفهانی

مداح: علی اکبرزاد فرج

زمان: ۱۰ خرداد ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان خراسان، کوچه معتمدرضایی

حسینیه میامی ها

سخنران: حجت الاسلام محمدباقرعلم الهدی

مداح: محمدرضا پیروز

زمان:۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۶

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام



بیت الهادی(ع)

سخنران:حجت الاسلام میثم علی پناه

مداح:علی ترابی، محمدرستمی

زمان:۱۰ و ۱۱ خرداد ماه ساعت ۱۸

نشانی: خیابان شوش شرقی



هیأت جوانان محبان الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام ریاضت

مداح: محسن ابوالحسنی،محمدجنتی

زمان:۱۲خردادماه ساعت ۱۸

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور



هیئت محبان المهدی(عج)

سخنران: مهدی توکلی

مداح: علی کرمی، علی ذاکری

زمان:۱۲خرداد ماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه اسلامی



محفل روضه

سخنران: حجت الاسلام مجید محمودشاهی

مداح: حسین طلایی

زمان:۱۰ خرداد ماه ساعت ۲۰

نشانی: اقدسیه،جنب مسجد امام صادق(ع)

هیئت محبان الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد

مداح: سعید هدایتیان،مهدی تقی لو،مجتبی عسگری، مهدی حسنلو

زمان: از ۹ خردادماه به مدت ۵ شب ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: خیابان وحدت اسلامی،کوچه پهلوان حسن



روضه الحسن(ع)

مداح:علی اکبرزاد فرج

زمان:۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۸

نشانی: چهارراه آبسردار،خیابان زرین خامه



هیئت جان نثاران حسینی

سخنران: حجت الاسلام شهاب

مداح:۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار



هیئت ابنا الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام خویی

مداح: حسین خیرخواه، مهدی صدقی

زمان:۱۰ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان صدرشرق، نرسیده به مسجد کربلا

هیئت خادمان اهل بیت(ع)

سخنران: سیدعلیرضا شجاعی

مداح: عبدالحسین قیومی فرد

زمان: ۱۰ خرداد ماه ساعت ۲۰

به صورت پخش زنده از آپارات به نشانی:aparat.com/heiate.khademin



حسینیه کربلایی ها

مداح: حسین رمضانی، سیدمحمدترکان

زمان:۱۱ خرداد ماه ساعت ۱۲ ظهر

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد

حسینیه حضرت علی اصغر(ع)

سخنران: خانم محمدیان

مداح: رفیع زاده

زمان:۱۰ خرداد ماه

نشانی: شهرری،میدان ساعی

کانون اسلامی انصار

سخنران: سیدحمید خویی

زمان: ۱۰ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، جنب بانک ملی، کانون اسلامی انصار