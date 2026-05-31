ولادت امام هادی (ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرا رسیدن۱۵ ذی الحجه سالروز ولادت امام هادی(ع) مراسم جشن و سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.
برنامه برخی از این مجالس به شرح زیر است:
مسجد فائق
سخنران: حجج اسلام الیاسی،میرشفیعی
زمان:۱۰ و ۱۱ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور،خیابان فیاض بخش
مسجدفخرآباد
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی، حجت الاسلام محمدباقرتحریری
زمان: ۱۰و ۱۱ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:دروازه شمیران،ابتدای خیابان مشکی
مسجدعلوی
سخنران: حجت الاسلام فضائلی
زمان:۱۰ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان قدس، خیابان شریعتی،خیابان واعظ زاده
مسجدالحسین(ع)
مداح:محمدزارعی
زمان:۱۰ خردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: نارمک جنوبی، میدان ۸۸
حسینیه فاطمه الزهرا(س)
سخنران: مهدی طباخیان
مداح: جوادحیدری، روح الله صادقپور، علی عشرتی، محمدرضا پیروز
زمان:۱۰ تا ۱۲ خرداد ماه ساعت ۱۷
نشانی: خیابان گوته،خیابان احمدی،نرسیده به فیاض بخش
هیئت الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدحسن مقدم
مداح: محمدمهدی غیور پور، علی جعفریان
زمان: ۱۲خرداد ماه ساعت ۱۷
نشانی: بزرگراه بسیج، خیابان حبیبی
روضه احسان الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدهادی احمدی اصفهانی
مداح: علی اکبرزاد فرج
زمان: ۱۰ خرداد ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان خراسان، کوچه معتمدرضایی
حسینیه میامی ها
سخنران: حجت الاسلام محمدباقرعلم الهدی
مداح: محمدرضا پیروز
زمان:۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام
بیت الهادی(ع)
سخنران:حجت الاسلام میثم علی پناه
مداح:علی ترابی، محمدرستمی
زمان:۱۰ و ۱۱ خرداد ماه ساعت ۱۸
نشانی: خیابان شوش شرقی
هیأت جوانان محبان الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام ریاضت
مداح: محسن ابوالحسنی،محمدجنتی
زمان:۱۲خردادماه ساعت ۱۸
نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور
هیئت محبان المهدی(عج)
سخنران: مهدی توکلی
مداح: علی کرمی، علی ذاکری
زمان:۱۲خرداد ماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه اسلامی
محفل روضه
سخنران: حجت الاسلام مجید محمودشاهی
مداح: حسین طلایی
زمان:۱۰ خرداد ماه ساعت ۲۰
نشانی: اقدسیه،جنب مسجد امام صادق(ع)
هیئت محبان الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام هاشمی نژاد
مداح: سعید هدایتیان،مهدی تقی لو،مجتبی عسگری، مهدی حسنلو
زمان: از ۹ خردادماه به مدت ۵ شب ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: خیابان وحدت اسلامی،کوچه پهلوان حسن
روضه الحسن(ع)
مداح:علی اکبرزاد فرج
زمان:۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۸
نشانی: چهارراه آبسردار،خیابان زرین خامه
هیئت جان نثاران حسینی
سخنران: حجت الاسلام شهاب
مداح:۱۰ خرداد ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار
هیئت ابنا الرضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام خویی
مداح: حسین خیرخواه، مهدی صدقی
زمان:۱۰ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان صدرشرق، نرسیده به مسجد کربلا
هیئت خادمان اهل بیت(ع)
سخنران: سیدعلیرضا شجاعی
مداح: عبدالحسین قیومی فرد
زمان: ۱۰ خرداد ماه ساعت ۲۰
به صورت پخش زنده از آپارات به نشانی:aparat.com/heiate.khademin
حسینیه کربلایی ها
مداح: حسین رمضانی، سیدمحمدترکان
زمان:۱۱ خرداد ماه ساعت ۱۲ ظهر
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد
حسینیه حضرت علی اصغر(ع)
سخنران: خانم محمدیان
مداح: رفیع زاده
زمان:۱۰ خرداد ماه
نشانی: شهرری،میدان ساعی
کانون اسلامی انصار
سخنران: سیدحمید خویی
زمان: ۱۰ خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، جنب بانک ملی، کانون اسلامی انصار
نظر شما