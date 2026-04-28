به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع)، با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی ویژه ناوگان اتوبوسرانی به مناسبت برگزاری جشن بزرگ امام رضایی‌ها در مسیر حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی خبر داد.

بر این اساس، اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم نسبت به تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری اقدام کرده و جابه‌جایی شهروندان از مبادی زیر به صورت رایگان انجام می‌شود؛ تهرانسر، یافت‌آباد، انتهای ۱۷ شهریور، میدان بهارستان، میدان رسالت، میدان نبوت، شهرک شهید محلاتی، میدان ابوذر-جلیلی، میدان راه‌آهن، شهرک والفجر، پونک، میدان صنعت، شهرک شهید باقری، میدان شهرری، بازار دوم نازی‌آباد نیز یه صورت رایگان انجام می شود.

همچنین اتوبوس‌های مورد نیاز در خیابان‌های منتهی به خیابان ها و میادین خیابان آزادی برای بازگشت شهروندان به مبادی اولیه مستقر خواهند بود.

تغییرات مسیر خطوط تندرو به شرح زیر است:

خط یک تندرو (شرق به غرب): تغییر مسیر از چهارراه ولی‌عصر به سمت جنوب – میدان فردوسی – پل روشندلان – میدان امام حسین(ع) – چهارراه سبلان

خط یک تندرو (غرب به شرق): دوربرگردان در میدان انقلاب – خیابان نواب صفوی – خیابان بهبودی – بزرگراه یادگار امام

خط ۲ تندرو: سرویس‌دهی از پایانه خاوران تا میدان فتح (در صورت محدودیت بیشتر تا میدان شمشیری)

خط ۴ تندرو: شمال به جنوب: پایانه شهید افشار تا میدان توحید / جنوب به شمال: پایانه جنوب تا میدان جمهوری

خط ۷ تندرو: شمال به جنوب: پایانه شهید افشار تا میدان ولی‌عصر / جنوب به شمال: پایانه معین تا میدان جمهوری

خط ۱۰ تندرو: شمال به جنوب: دانشگاه علوم و تحقیقات تا میدان صادقیه / جنوب به شمال: پایانه آزادگان تا میدان فتح

زمان برگزاری مراسم: چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ تا ۲۱ و از ساعت ۱۵ خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی به صورت گردشی انجام خواهد شد.