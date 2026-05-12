۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

تغییر مسیر خطوط تندرو شبانه همزمان با حضور پرشور مردمی در میادین تهران

معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تغییر مسیر مقطعی برخی خطوط تندرو همزمان با تداوم تجمعات شبانه خودجوش و پرشور مردمی در میادین اصلی تهران خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیم جوهری معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، تغییر مسیر خطوط تندرو ۱، ۳، ۴، ۷ و ۱۰ از ساعات آغاز تا پایان مراسم و با توجه به حجم حضور مردم در میادین انقلاب، جمهوری، فردوسی و چهارراه تهرانپارس اعمال شده است.

وی مسیرهای مقطعی جایگزین و ایستگاه‌های فاقد خدمات در زمان برگزاری مراسم را به شرح ذیل اعلام کرد:

خط یک تندرو (چهارراه تهرانپارس- پایانه آزادی):· مسیر شرق به غرب: میدان فردوسی جنوب،خیابان جمهوری اسلامی غرب، میدان جمهوری اسلامی شمال، تقاطع خیابان آزادی به غرب و ادامه مسیر·

مسیر غرب به شرق: خیابان آزادی، نواب، میدان جمهوری اسلامی، خیابان جمهوری اسلامی، چهارراه استانبول، میدان فردوسی و ادامه مسیر· عدم خدمات در ایستگاه‌های: میدان انقلاب، میدان فردوسی، ولیعصر(عج)، دانشگاه، قریب، نواب

خط ۳ تندرو (پایانه خاوران - پایانه علم و صنعت):· مسیر جنوب به شمال: اتوبان باقری، شهیدثانی، تلفنخانه و بلعکس· عدم خدمات در ایستگاه نبوت و سرسبز

خط ۴ تندرو (پایانه جنوب - پایانه افشار):· مسیر جنوب به شمال: شکوفه، اسکندری، کلهر غرب، نواب شمال و ادامه مسیر· عدم خدمات در ایستگاه‌های: آذربایجان و ارومیه

خط ۷ تندرو (پایانه معین - پایانه افشار):· مسیر جنوب به شمال: شکوفه، اسکندری، کلهر غرب، نواب شمال و ادامه مسیر، پایانه معین تا میدان منیریه به صورت گردشی· مسیر شمال به جنوب: از پایانه شهید افشار تا تقاطع میرداماد بصورت گردشی· عدم خدمات در ایستگاه‌های: آذربایجان، ارومیه، امام خمینی، جامی، جمهوری اسلامی، انقلاب، طالقانی، میدان ولیعصر(عج) قدس، مطهری، بهشتی، پله اول، آبشار، پله سی و دو، توانیر، همت، ونک ، ونک شمالی

خط ۱۰ تندرو (دانشگاه علوم تحقیقات - پایانه آزادگان):· مسیر شمال به جنوب: از بزرگراه اشرفی به سمت آیت‌الله کاشانی و دوربرگردان میدان صادقیه

سلیم جوهری با قدردانی از صبوری شهروندان، تأکید کرد: هماهنگی کامل با پلیس راهور و استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط کلیدی، برای مدیریت روان ترافیک و بازگشت به مسیر اصلی پس از پایان تجمعات، در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6827448

