تغییر مسیر خطوط تندرو شبانه همزمان با حضور پرشور مردمی در میادین تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیم جوهری معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، تغییر مسیر خطوط تندرو ۱، ۳، ۴، ۷ و ۱۰ از ساعات آغاز تا پایان مراسم و با توجه به حجم حضور مردم در میادین انقلاب، جمهوری، فردوسی و چهارراه تهرانپارس اعمال شده است.

وی مسیرهای مقطعی جایگزین و ایستگاه‌های فاقد خدمات در زمان برگزاری مراسم را به شرح ذیل اعلام کرد:

خط یک تندرو (چهارراه تهرانپارس- پایانه آزادی):· مسیر شرق به غرب: میدان فردوسی جنوب،خیابان جمهوری اسلامی غرب، میدان جمهوری اسلامی شمال، تقاطع خیابان آزادی به غرب و ادامه مسیر·

مسیر غرب به شرق: خیابان آزادی، نواب، میدان جمهوری اسلامی، خیابان جمهوری اسلامی، چهارراه استانبول، میدان فردوسی و ادامه مسیر· عدم خدمات در ایستگاه‌های: میدان انقلاب، میدان فردوسی، ولیعصر(عج)، دانشگاه، قریب، نواب

خط ۳ تندرو (پایانه خاوران - پایانه علم و صنعت):· مسیر جنوب به شمال: اتوبان باقری، شهیدثانی، تلفنخانه و بلعکس· عدم خدمات در ایستگاه نبوت و سرسبز

خط ۴ تندرو (پایانه جنوب - پایانه افشار):· مسیر جنوب به شمال: شکوفه، اسکندری، کلهر غرب، نواب شمال و ادامه مسیر· عدم خدمات در ایستگاه‌های: آذربایجان و ارومیه

خط ۷ تندرو (پایانه معین - پایانه افشار):· مسیر جنوب به شمال: شکوفه، اسکندری، کلهر غرب، نواب شمال و ادامه مسیر، پایانه معین تا میدان منیریه به صورت گردشی· مسیر شمال به جنوب: از پایانه شهید افشار تا تقاطع میرداماد بصورت گردشی· عدم خدمات در ایستگاه‌های: آذربایجان، ارومیه، امام خمینی، جامی، جمهوری اسلامی، انقلاب، طالقانی، میدان ولیعصر(عج) قدس، مطهری، بهشتی، پله اول، آبشار، پله سی و دو، توانیر، همت، ونک ، ونک شمالی

خط ۱۰ تندرو (دانشگاه علوم تحقیقات - پایانه آزادگان):· مسیر شمال به جنوب: از بزرگراه اشرفی به سمت آیت‌الله کاشانی و دوربرگردان میدان صادقیه

سلیم جوهری با قدردانی از صبوری شهروندان، تأکید کرد: هماهنگی کامل با پلیس راهور و استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط کلیدی، برای مدیریت روان ترافیک و بازگشت به مسیر اصلی پس از پایان تجمعات، در دستور کار قرار دارد.