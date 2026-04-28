۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۴

فیلیپین میزبان هفتمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا شد

هفتمین دوره بازی های ساحلی آسیا، سال ۲۰۲۸ به میزبانی فیلیپین برگزار می شود؛ توافقنامه این میزبانی میان شورای المپیک آسیا و فیلیپین امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای المپیک آسیا و کشور فیلیپین، توافقنامه رسمی میزبانی هفتمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی «سبو ۲۰۲۸» را امضا کردند؛ این توافقنامه میان «شیخ جوان بن حمد آل‌ثانی» رئیس شورای المپیک آسیا و «آبراهام تولنتینو» رئیس کمیته المپیک فیلیپین به امضا رسید.

مراسم امضای این توافقنامه در شهر سانیای چین برگزار شد و جمعی از مقامات ارشد ورزشی و مسئولان محلی فیلیپین نیز در آن حضور داشتند. «دیوید فلورس تومولاک» عضو شورای شهر سبو، «ماریا سینتیا کینگ-چان» شهردار شهر لاپو-لاپو، «پاتریک گرگوریو» رئیس کمیسیون ورزش فیلیپین و «پاملا اس. باریکواترو» فرماندار استان سبو از جمله حاضران در این مراسم بودند.

