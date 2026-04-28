سارق ۳۰ میلیارد ریال طلا در اصفهان دستگیر شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سرقت از منزل یکی از شهروندان اصفهانی اظهار کرد: پس از اعلام شکایت مبنی بر سرقت مقادیر قابل توجهی طلاجات و اموال ارزشمند، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای تخصصی پلیس برای بررسی صحنه جرم به محل اعزام شدند و با انجام اقدامات فنی، بازبینی جزئیات محل سرقت و جمعآوری سرنخها، روند شناسایی عامل این سرقت آغاز شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: کارآگاهان با بهرهگیری از روشهای علمی و رصدهای میدانی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کنند. بررسیها نشان داد متهم با سوءاستفاده از فرصت مناسب و آگاهی نسبی از وضعیت منزل، وارد خانه شده و طلاجات را به سرقت برده است.
سردار بساطی تصریح کرد: پس از شناسایی محل اختفای این سارق حرفهای، هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی انجام شد و مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند. دستگیری بدون هرگونه مقاومت انجام شد و سارق در اختیار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به نتایج تحقیقات تکمیلی گفت: متهم در بازجوییهای تخصصی به سرقت اعتراف کرد و ارزش اموال سرقتشده را حدود ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد. بررسی نحوه انتقال یا فروش احتمالی اموال مسروقه همچنان ادامه دارد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: این پرونده نمونهای از سرعت عمل و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی است که اجازه نمیدهد امنیت شهروندان خدشهدار شود. کارآگاهان این پلیس بهصورت شبانهروزی جرائم بهویژه سرقتهای مهم را رصد و پیگیری میکنند.
وی در ادامه به نقش پیشگیرانه مردم اشاره کرد و گفت: ایمنسازی منازل، استفاده از تجهیزات حفاظتی و توجه به هشدارهای پلیسی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از سرقت است. همکاری شهروندان با پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ نیز تأثیر زیادی در مقابله با جرائم دارد.
سردار بساطی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای کارآگاهان پلیس آگاهی استان افزود: تلاش مجموعه انتظامی برای برخورد با سارقان و برهمزنندگان امنیت عمومی با قدرت ادامه خواهد یافت تا هیچ فردی تصور امنیت در انجام رفتارهای مجرمانه نداشته باشد.
