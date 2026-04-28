پلیس آگاهی اصفهان باند ۷ نفره سرقت احشام را منهدم کرد

سرهنگ کارآگاه حسن علیاکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام یک فقره سرقت احشام، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمهای تخصصی برای شناسایی عاملان وارد عمل شدند.
وی افزود: کارآگاهان با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، بررسیهای میدانی و رصد تحرکات مشکوک، به سرنخهایی رسیدند که در نهایت منجر به شناسایی یک باند سازمانیافته متشکل از هفت سارق شد. اعضای این باند با برنامهریزی قبلی در نقاط مختلف استان اقدام به سرقت احشام میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: با تکمیل اطلاعات، چند عملیات هماهنگ در دو شهرستان استان اجرا شد که طی آن متهمان دستگیر شدند. در جریان عملیات، یکی از افراد این باند که قصد فرار و ایجاد درگیری داشت، با هشدار پلیس متوقف نشد و در واکنش قانونی مأموران از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مهار شد.
سرهنگ علیاکبری تصریح کرد: در بازجوییهای اولیه، اعضای باند به سرقت ۲۵ رأس گوسفند در مناطق مختلف استان اعتراف کردند. بررسیها نشان میدهد متهمان احشام را پس از سرقت به محلهای امن منتقل و سپس برای فروش آماده میکردند.
وی افزود: از مخفیگاه این افراد دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، سه دستگاه خودرو مورد استفاده در سرقتها و مقادیری تجهیزات مرتبط کشف و ضبط شد. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی این باند ادامه دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با تأکید بر اولویت برخورد با سرقتهای سازمانیافته گفت: پلیس اجازه نخواهد داد چنین باندهایی امنیت دامداران و شهروندان را مختل کنند و مقابله با مجرمان با قدرت دنبال میشود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم افزود: گزارشهای مردمی نقش مهمی در کشف جرایم دارد و شهروندان میتوانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
