به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و فرهنگ اعلام کرد: با توجه به سوالات مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص مهلت دفاع از پایان نامه ها و رساله ها با توجه به شرایط خاص اسفند ماه ۱۴۰۴، بدینوسیله زمان و شرایط دفاع از پایان نامه ها و رساله ها پیرو اطلاعیه های صادره قبلی به شرح زیر اعلام می شود:

۱. دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی تا ۱۵ اسفند ماه اجازه دفاع از پایان نامه و رساله داشته اند، بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی و شورای دانشگاه اجازه دارند بدون پرداخت شهریه تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از پایان نامه یا رساله خود دفاع کنند.

بدیهی است دانشجویانی که نتوانند تا تاریخ مذکور دفاع کنند، باید شهریه تمدید پایان نامه و رساله را برابر مقررات و ضوابط آموزشی و مالی پرداخت نمایند. مهلت دفاع پس از تمدید و پرداخت شهریه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ است.

۲. دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنان قبلا به اتمام رسیده و پرونده آنان در فرآیند بررسی و صدور رای شورای موارد خاص دانشگاهی، استانی و مرکزی بوده است، همانند بند ۱ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اجازه دفاع از پایان نامه یا رساله، بدون پرداخت شهریه را دارند اما پس از تاریخ مذکور نیازمند پرداخت شهریه تمدید پایان نامه و رساله هستند.

اما این قبیل دانشجویان(دانشجویان دارای حکم مهلت سنوات کمیسیون موارد خاص) دو نکته مهم را باید مد نظر داشته باشند:

الف. تمدید سنوات و مهلت دفاع آنان تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

ب. نیاز به درخواست مجدد کمیسیون موارد خاص برای تمدید سنوات نیست و مجوز صادر شده قبلی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.