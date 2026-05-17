تمدید دوماهه سنوات و مهلت دفاع دانشجویان تربیت مدرس در نیمسال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص و مشکلات پیش آمده در فرآیند تحصیلی دانشجویان و در راستای همراهی با آنها، پس از بررسی های کارشناسی به عمل آمده، هیئت رئیسه دانشگاه در جلسه ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ با ارائه تسهیلاتی شامل تمدید دو ماهه بدون احتساب در سنوات، تمدید مهلت دفاع و حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات در فرایند تحصیلی دانشجویان موافقت کرد.
بر این اساس، عموم دانشجویانی که در نیمسال جاری، فعالیت آموزشی(واحد درسی) ندارند، از تمدید دو ماهه بدون احتساب در سنوات بهرهمند خواهند شد.
مهلت دفاع از پایان نامه / رساله دانشجویان آماده دفاع نیز تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تمدید میشود. دانشجویان مشمول این بند به شرط دفاع تا تاریخ مذکور از پرداخت شهریه سنوات مازاد این نیمسال معاف خواهند بود.
حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات نیز شامل دانشجویانی میشود که در جنگ تحمیلی سوم، یکی از اعضای درجه یک خانواده خود را از دست داده باشند و یا در این جنگ، محل سکونتشان دچار خسارت جدی شده باشد.
این دانشجویان میتوانند درخواست حذف ترم خود را در پیشخوان گلستان(بخش درخواست بررسی مشکلات آموزشی- نوع درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات) و با ارائه مستندات لازم و حداکثر تا تاریخ ۱۶ خرداد۱۴۰۵بارگذاری نمایند.
