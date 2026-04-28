۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۷

اعلام سامانه پیامکی برای ایثارگران به منظور بیان مشکلات قضایی

اعلام سامانه پیامکی برای ایثارگران به منظور بیان مشکلات قضایی

مدیر امور ایثارگران معاونت منابع انسانی قوه قضاییه از پذیرش حضوری جامعه ایثارگران هر سه‌شنبه صبح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام بهروز حسنی؛ مدیر امور ایثارگران معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، امور ایثارگران در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ برای طرح موضوع، پیگیری و رفع مشکلات به صورت حضوری پذیرای جامعه ایثارگران است.

ایثارگران از طریق شماره تماس ۲_۴۲۱۳۱۳۶۱ (۰۲۱) در ساعات اداری می‌توانند با ما در ارتباط باشند.

همچنین، اعضای جامعه ایثارگران قوه قضاییه می‌توانند مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را جهت بررسی و پیگیری، از طریق ارسال پیامک به سرشماره پیامک‌رسان ۵۰۰۰۴۹۰۰۵۰۹، با مدیریت امور ایثارگران قوه قضاییه در میان بگذارند.

