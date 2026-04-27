به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، عصر دوشنبه در جمع برگزارکنندگان اجتماعات مردمی و مواکب گلستان با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در صحنه اظهار کرد: اگر میانگین حضور مردم در اجتماعات شبانه کشور را ۲۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و این حضور را در ۵۷ شب متوالی محاسبه کنیم، با آماری فراتر از یک میلیارد نفر مواجه میشویم که در تاریخ بشریت بیسابقه و شگفتانگیز است.
وی افزود: این ظرفیت عظیم مردمی، بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران است؛ سرمایهای که دشمنان ما از آن بیبهرهاند. در کشورهای مدعی قدرت، شاهد اعتراضات گسترده علیه سیاستهای داخلی خودشان هستیم، اما ملت ایران با ایمان، انسجام و آگاهی در میدان دفاع از انقلاب، نظام و کشور حضور دارد.
نورمفیدی با اشاره به نقش ایمان و اعتقاد مردم در این حضور گسترده اظهار کرد: مردم ایران مسلمان، مؤمن و معتقد به خدا، پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) هستند و همین باور عمیق دینی سبب شده در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، با اقتدار بایستند. قرآن کریم نیز صراحتاً بر مقابله با متجاوز تأکید دارد و ملت ایران این آموزه الهی را بهخوبی درک کرده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان ادامه داد: نیروهای مسلح ما با همین روحیه ایمانی در میدان حضور دارند؛ آنان با آگاهی کامل از خطر، بدون هیچ تردیدی از کشور دفاع میکنند، زیرا باور دارند یا پیروز میشوند یا به مقام شهادت میرسند و هر دو برای آنان افتخار است.
وی وطندوستی را دومین عامل اصلی حضور مردم در صحنه دانست و گفت: ایران، وطن ماست و حب وطن هم یک ارزش ملی و هم یک تکلیف دینی است. مردم ایران به سرزمین خود عشق میورزند و همین تعلق خاطر باعث شده در برابر هر تهدیدی از کشور خود دفاع کنند.
نورمفیدی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه هشدار داد و گفت: امروز کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و هرگونه دوگانگی و اختلاف در جامعه، خواست دشمن است. ایجاد شکاف در جامعه حرام است و کسانی که دانسته یا نادانسته به این اختلافات دامن میزنند، در زمین دشمن بازی میکنند.
وی تأکید کرد: امروز همه باید یکصدا، حول یک خدا، یک رهبر و یک نظام حرکت کنیم. رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و همه مسئولان کشور در مسیر حفظ وحدت و خدمت به مردم همصدا هستند و جامعه نیز باید همین مسیر را دنبال کند.
نماینده ولیفقیه در گلستان همچنین از تلاش دولت، استانداران، مدیران اجرایی و برگزارکنندگان مواکب قدردانی کرد و گفت: این مواکب نقش مهمی در رونق حضور مردمی دارند و خدماترسانی صادقانه به مردم، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت میکند.
