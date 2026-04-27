  1. استانها
  2. کردستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

رسیدگی قضایی به مطالبات بیش از ۳ هزار کردستانی در فروردین‌ماه

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان از انجام ۳ هزار و ۲۳۷ ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی استان در فروردین‌ماه خبر داد و این روند را گامی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی عصر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری گسترده ملاقات‌های مردمی در نخستین ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در فروردین‌ماه امسال، ۳ هزار و ۲۳۷ مورد ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی استان انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به شرایط خاص زمانی افزود: بخش عمده این ملاقات‌ها در شرایط جنگی برگزار شده و با وجود محدودیت‌ها، روند ارتباط مستقیم با مردم بدون وقفه ادامه داشته است.

وی این ملاقات‌ها را جلوه‌ای از رویکرد مردمی دستگاه قضایی دانست و گفت: ارتباط بی‌واسطه با شهروندان، شنیدن مطالبات و پاسخگویی شفاف، از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، تصریح کرد: در این دیدارها، مشکلات و درخواست‌های مراجعان به‌صورت مستقیم بررسی و دستورات لازم برای پیگیری آن‌ها صادر شده است.

وی همچنین به یکی از برنامه‌های اخیر خود اشاره کرد و افزود: در دیدار مردمی اخیر، ۴۸ نفر از شهروندان به‌صورت حضوری و بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که پس از بررسی، راهکارهای قانونی لازم ارائه شد.

حسینی در ادامه به عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۶۶ هزار و ۵۱۵ درخواست مردمی از طریق ملاقات‌های حضوری مسئولان قضایی، حضور در مساجد، تجمعات، راهپیمایی‌ها و بازدیدهای میدانی دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این اقدامات در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر گسترش ارتباط مستقیم با مردم انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر ملاقات‌های مردمی به‌صورت هفتگی در تمامی مراجع قضایی استان در دستور کار قرار دارد و هدف از آن، پاسخگویی سریع، دقیق و بی‌واسطه به مطالبات مردم در چارچوب قانون است.

کد مطلب 6813052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها