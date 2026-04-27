به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی عصر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از برگزاری گسترده ملاقاتهای مردمی در نخستین ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در فروردینماه امسال، ۳ هزار و ۲۳۷ مورد ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی استان انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به شرایط خاص زمانی افزود: بخش عمده این ملاقاتها در شرایط جنگی برگزار شده و با وجود محدودیتها، روند ارتباط مستقیم با مردم بدون وقفه ادامه داشته است.
وی این ملاقاتها را جلوهای از رویکرد مردمی دستگاه قضایی دانست و گفت: ارتباط بیواسطه با شهروندان، شنیدن مطالبات و پاسخگویی شفاف، از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی، تصریح کرد: در این دیدارها، مشکلات و درخواستهای مراجعان بهصورت مستقیم بررسی و دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر شده است.
وی همچنین به یکی از برنامههای اخیر خود اشاره کرد و افزود: در دیدار مردمی اخیر، ۴۸ نفر از شهروندان بهصورت حضوری و بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که پس از بررسی، راهکارهای قانونی لازم ارائه شد.
حسینی در ادامه به عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۶۶ هزار و ۵۱۵ درخواست مردمی از طریق ملاقاتهای حضوری مسئولان قضایی، حضور در مساجد، تجمعات، راهپیماییها و بازدیدهای میدانی دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: این اقدامات در راستای اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر گسترش ارتباط مستقیم با مردم انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر ملاقاتهای مردمی بهصورت هفتگی در تمامی مراجع قضایی استان در دستور کار قرار دارد و هدف از آن، پاسخگویی سریع، دقیق و بیواسطه به مطالبات مردم در چارچوب قانون است.
