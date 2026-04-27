به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی عصر دوشنبه در مراسم واگذاری اسناد مالکیت روستایی در این شهرستان اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک، نقش مهمی در تثبیت مالکیت و افزایش امنیت حقوقی روستاییان داشته است.

عارفی با قدردانی از تعامل میان دستگاه‌های اجرایی افزود: این هم‌افزایی موجب شده بخش قابل توجهی از ساکنان روستاهای شهرستان از مزایای سند مالکیت برخوردار شوند.

فرماندار سروآباد ادامه داد: توسعه خدمات ثبتی و سنددار کردن املاک، گامی مؤثر در راستای ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های مریوان و سروآباد نیز در این مراسم گفت: طرح تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و سنددار کردن واحدهای مسکونی در محدوده طرح هادی روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در حال اجرا است.

نگاری افزود: این طرح با همکاری بنیاد مسکن اجرا می‌شود و هدف آن افزایش شفافیت مالکیت و کاهش اختلافات حقوقی در حوزه املاک است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروآباد نیز با اشاره به جزئیات این برنامه اظهار کرد: در این مرحله ۷۱ جلد سند مالکیت به نمایندگان هفت روستا به‌صورت نمادین اهدا شده است.

زانیار بهمنی ادامه داد: این اقدام در چارچوب اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف تسریع در سنددار کردن املاک روستایی انجام شده است.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های رئیس اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل همکاری با بنیاد مسکن در اجرای این طرح تقدیر شد.