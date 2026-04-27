۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

عارفی: سنددار شدن املاک روستایی، تثبیت حقوق مردم را به‌دنبال دارد

سروآباد- فرماندار سروآباد با اشاره به پیشتازی این شهرستان در صدور اسناد مالکیت روستایی گفت: تعامل دستگاه‌ها زمینه بهره‌مندی گسترده روستاییان از مزایای تثبیت مالکیت را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز عارفی عصر دوشنبه در مراسم واگذاری اسناد مالکیت روستایی در این شهرستان اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک، نقش مهمی در تثبیت مالکیت و افزایش امنیت حقوقی روستاییان داشته است.

عارفی با قدردانی از تعامل میان دستگاه‌های اجرایی افزود: این هم‌افزایی موجب شده بخش قابل توجهی از ساکنان روستاهای شهرستان از مزایای سند مالکیت برخوردار شوند.

فرماندار سروآباد ادامه داد: توسعه خدمات ثبتی و سنددار کردن املاک، گامی مؤثر در راستای ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های مریوان و سروآباد نیز در این مراسم گفت: طرح تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و سنددار کردن واحدهای مسکونی در محدوده طرح هادی روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در حال اجرا است.

نگاری افزود: این طرح با همکاری بنیاد مسکن اجرا می‌شود و هدف آن افزایش شفافیت مالکیت و کاهش اختلافات حقوقی در حوزه املاک است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان سروآباد نیز با اشاره به جزئیات این برنامه اظهار کرد: در این مرحله ۷۱ جلد سند مالکیت به نمایندگان هفت روستا به‌صورت نمادین اهدا شده است.

زانیار بهمنی ادامه داد: این اقدام در چارچوب اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف تسریع در سنددار کردن املاک روستایی انجام شده است.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های رئیس اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل همکاری با بنیاد مسکن در اجرای این طرح تقدیر شد.

