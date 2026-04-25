  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

امکان ثبت قولنامه و مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرفین معامله می‌توانند قراردادهای ملکی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و از اعتبار قانونی کامل برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به قابلیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت معاملات ملکی گفت: دفاتر اسناد رسمی می‌توانند به درخواست طرفین معامله، اسناد تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و اسناد مشابه مربوط به املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ سبز رنگ را تنظیم و ثبت کنند.

وی افزود: طرفین معامله می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و قراردادهای خصوصی خود را ثبت کنند، به طوری که مبلغ دقیق ثمن، شرایط پرداخت اقساط، پیش‌بینی انحلال یا فسخ قرارداد با رعایت مقررات مربوط، در سند درج می‌شود.

قویدل همچنین تصریح کرد: مأخذ محاسبه عوارض قانونی مانند حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی، ارزش معاملاتی ملک است و بر اساس قیمت روز ملک یا ثمن معامله محاسبه نمی‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد که اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، سند رسمی محسوب شده و انکار یا تردید نسبت به آن در محاکم قضایی پذیرفته نیست.

کد مطلب 6810927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

