دفاتر اسناد رسمی امکان ثبت قراردادهای خصوصی املاک را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می توانند به درخواست طرفین معامله برای اعمال حقوقی املاک دارای سند مالکیت حدنگار ( تک برگ ) سبز رنگ، سند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.

قویدل افزود: طرفین معامله می توانند برای ثبت عمل حقوقی خود مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و قرارداد های خصوصی خود را ثبت کنند، در این صورت مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج می‌شود.

وی ادامه داد: مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع ارزش معاملاتی ( تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) ملک مورد معامله است و براساس قیمت روز ملک و یا ثمن معامله، محاسبه نمی‌شود.

قویدل در پایان تأکید کرد: اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ، سند رسمی محسوب می شوند و انکار و تردید نسبت به سند رسمی در محاکم قضایی ، مسموع نیست.