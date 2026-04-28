شایق: حفظ انسجام و وحدت ملی، کلید شکست دشمنان است

عشرت شایق، رئیس مجمع بانوان ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت حفظ انسجام و وحدت ملی ایران برای مقابله با دشمنان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در برابر فشارهای خارجی به خوبی عمل کرده و پاسخ سختی به دشمنان صهیونیستی و آمریکایی داده است.
وی متذکر شد: در روزهای اخیر، ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به تکرار ادعاهایی نظیر وجود تفرقه و عدم وحدت در داخل ایران پرداخته، اما آنچه در میدان میبینیم، نشاندهنده همبستگی و یکپارچگی مردم و مسئولان است.
شایق در این رابطه، گفت: افراد زورگویی در سطح جهانی وجود دارند که همواره تلاش میکنند تا از طریق سیاستهای قلدرمآبانه و اظهارات پرتناقض خود، سایر کشورها را تحت فشار قرار دهند. این افراد، همانطور که در گذشته نیز در برخی از مناطق جهان به اقدامات یکجانبهگرایانه روی آوردند، حالا در مورد ایران نیز نظراتی بیپایه و اساس میدهند، اما باید بدانند که مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین اظهاراتی نهتنها توجه نمیکنند، بلکه اینگونه نظرات هیچ تأثیری بر روند تصمیمگیریهای داخلی کشور ما ندارند.
وی ادامه داد: ترامپ و امثال او، بهعنوان کسانی که با ادبیات زورگویانه خود سعی دارند کشورها را به سمت تسلیم پیش ببرند، هیچگاه نمیتوانند معیاری برای ارزیابی ملت و دولت ما باشند. در جمهوری اسلامی ایران، نگاه ما همواره بر مبنای اصول قرآنی و دینی است و وحدت ملی بهعنوان یک اصل کلیدی، همواره در اولویت قرار دارد.
شایق افزود: ما بهعنوان یک ملت مسلمان، هدفمان از وحدت، تقویت اصول توحید، امامت و معاد است. قرآن، بهعنوان کتاب الهی، دستور وحدت و همبستگی را به ما داده است و ما باید در راستای این وحدت گام برداریم. امام خمینی (ره)، رهبر شهید ما و مقام معظم رهبری، همگی بهعنوان محورهای هدایتگر انقلاب اسلامی، همواره بر وحدت و انسجام تأکید کردهاند. امروز، این وحدت میان مردم، مسئولان و نیروهای نظامی ادامه دارد و هدف نهایی ما، ظهور عدالت است.
وی همچنین به نقش مردم در این وحدت اشاره کرد و گفت: امروز هر ایرانی در خیابانها ایستاده و پرچم ایران را به دست گرفته، از روحیهای بلند و انگیزهای دینی برخوردار است. این پرچمها نهتنها نمادی از کشور ما، بلکه نمادی از همبستگی و عزت ملی ما هستند. مردم ایران، با هدفی مشترک و یکپارچه، بهعنوان یک جبهه متحد در برابر دشمنان ایستادهاند.
شایق تأکید کرد: دشمنان به ویژه آمریکا میدانند که کلید موفقیت در برابر جمهوری اسلامی ایران، تفرقهافکنی در داخل کشور است. اما مردم ایران نشان دادهاند که هیچگاه تحت تأثیر اینگونه تلاشها قرار نخواهند گرفت. در واقع، حتی زمانی که در خیابانها همدیگر را نمیشناسند، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل هدف مشترک و وحدت کلمهای که دارند، به دوستان و رفقای یکدیگر تبدیل میشوند. هدف مشترک مردم ایران، ظهور عدالت جهانی است و این وحدت در میدانهای مختلف، از جمله میدانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه به پیروزیهای اخیر ایران در برابر تهدیدات خارجی اشاره کرد و گفت: این پیروزیها نهتنها به دلیل قدرت نظامی، بلکه بهدلیل ایمان راسخ مردم و اتحادشان است. از خداوند میخواهیم که همچنان این پیروزیها را برای ملت ایران به ارمغان بیاورد.
رئیس مجمع بانوان ادوار مجلس تصریح کرد: ما باید مراقب باشیم که در این مسیر هیچگاه مغرور نشویم و در راستای حفظ وحدت و انسجام کشور گام برداریم. دشمنان نمیتوانند با تلاشهای خود در ایجاد تفرقه میان مردم و مسئولان، موفق شوند. وحدت ملت ایران، تنها سلاح ما در برابر تهدیدات است و تا زمانی که این وحدت را حفظ کنیم، پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود.
