  1. سیاست
  2. دولت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

مراسم چهلمین روز درگذشت تصویربردار دفتر رئیس‌جمهور برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد امیر داوود سعیدان، از کارکنان روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور، در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد امیر داوود سعیدان، از کارکنان خدوم و متعهد حوزه روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت‌۱۴۰۵) در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا(س) برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ بر سر مزار آن مرحوم و با حضور اعضای خانواده، جمعی از مسئولان، همکاران، دوستان و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

در این آیین یاد و خاطره سال‌ها تلاش صادقانه، خدمات ارزشمند و فعالیت‌های حرفه‌ای زنده‌یاد سعیدان گرامی داشته خواهد شد.

همچنین بنابر این گزارش و از سوی اداره کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور، از عموم همکاران، دوستان، آشنایان و اهالی رسانه برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

کد مطلب 6814175
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

