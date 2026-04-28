به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت زندهیاد امیر داوود سعیدان، از کارکنان خدوم و متعهد حوزه روابط عمومی دفتر رئیسجمهور، روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت۱۴۰۵) در قطعه نامآوران بهشت زهرا(س) برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ بر سر مزار آن مرحوم و با حضور اعضای خانواده، جمعی از مسئولان، همکاران، دوستان و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
در این آیین یاد و خاطره سالها تلاش صادقانه، خدمات ارزشمند و فعالیتهای حرفهای زندهیاد سعیدان گرامی داشته خواهد شد.
همچنین بنابر این گزارش و از سوی اداره کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور، از عموم همکاران، دوستان، آشنایان و اهالی رسانه برای حضور در این مراسم دعوت شده است.
