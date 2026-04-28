۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

وقف ۴۵ میلیارد ریالی بانوی لاهیجانی برای روضه و زیارت کربلا

لاهیجان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان گفت: بانوی خیر لاهیجانی با وقف یک آپارتمان به ارزش ۴۵ میلیارد ریال، سنت حسنه وقف را در مسیر خدمات زیارتی و عزاداری امام حسین (ع) به کار گرفت.

سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: یک بانوی خیر لاهیجانی، با حضور در این اداره یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۶۰ مترمربع و به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را وقف کرد.

وی افزود: این ملک با نیت اعزام افراد نیازمند برای زیارت کربلای معلی و روضه حضرت سیدالشهداء علیه السلام وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل با اشاره به پیشتازی مردم لاهیجان و سیاهکل در عرصه وقف، گفت: این سومین وقف صورت گرفته در سال ۱۴۰۵ است که این نشان دهنده اهمیت مردم شهرستان به این سنت حسنه است.

