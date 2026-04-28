۶۰ درصد معابر دوگنبدان نیازمند روکش آسفالت است

رضا قشقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد معابر شهری نیاز به روکش آسفالت دارند.

وی با بیان اینکه عملیات آسفالت در سه محدوده اصلی شهر شامل ۱۸۰ رزمندگان، محله فردوسی و شهرک نفت در حال انجام است، افزود: وسعت هر محدوده حدود ۷۰ هزار متر مربع است و پروژه با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان توسط پیمانکار اجرا می‌شود.

شهردار دوگنبدان تصریح کرد: این عملیات بر اساس کوچه‌ها برنامه‌ریزی شده و در هر محدوده حداقل ۱۰۰ کوچه را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: برای سایر محلات از جمله جاده پازنان و کوچه‌های اطراف سه‌راهی، پیش‌بینی اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی شده و مقدمات اخذ مجوزهای شورا و کمیته تحقیق در جریان است.

قشقشایی درباره وضعیت معابر فرسوده گفت: این معابر قدیمی هستند و حفاری‌های متعدد، نیاز به بهسازی را دوچندان کرده است. برخی مسیرها هنوز خاکی هستند و پروژه‌های آسفالت در محدوده آبگرمو و محلات مشابه جزو اولویت‌های ما هستند.

وی اضافه کرد: برای دو محله آبگرمو و لبنان، ۵۰۰ تن قیر با ضمانتنامه تدارک دیده شده بود، اما نوسانات قیمت و مشکلات پیمانکار باعث توقف پروژه شد و در حال تعیین تکلیف آن هستیم.

شهردار دوگنبدان تأکید کرد: با تأمین اعتبار، تلاش می‌کنیم اولویت‌های واقعی شهر پوشش داده شود تا شهروندان از معابر مناسب برخوردار شوند.