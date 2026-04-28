به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران اظهار کرد: همایش جان فدایان امام رضایی ساعت ۴ و سی دقیقه فردا در تمام شهرستانها، بهویژه با محوریت مرکز استان در بلوار ساحلی بندرعباس برگزار میشود.
سرهنگ صنعتکاران افزود: در این مراسم، بسیجیان بهصورت سازمانیافته و در قالب اقشار مختلف بسیج، همراه با اقشار مردمی، حضور خواهند داشت تا جلوهای از وحدت، ایمان و وفاداری خود را به امام رضا (ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
وی گفت: در این همایش، برنامههای متنوعی از جمله نمایشهای رزمی، رژه خودرویی، رژه موتورسواران و دوچرخهسواران برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان اقتدار و آمادگی خود را به جهانیان نشان میدهند.
