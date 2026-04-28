حکم قصاص قاتل مامور نیروی انتظامی در چهارباغ اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر اجرای حکم قصاص قاتل مامور نیروی انتظامی در شهرستان چهارباغ گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چهارباغ استان البرز به سرنشینان یک دستگاه خودرو مشکوک می‌شوند و به تعقیب خودرو می‌پردازند که پس از طی مسافتی، خودرو متوقف شده و ماموران هم به قصد بازرسی خودرو، توقف می‌کنند که ناگهان یکی از متهمان با سلاح سرد به سمت ماموران حمله‌ور می‌شود.

وی اضافه کرد: در این حین، شخص دیگری که از دوستان سرنشینان خودرو بوده است با یک اسلحه کلت کمری در محل حاضر و به سمت ماموران شلیک می‌کند که در این درگیری، گروهبان یکم «محمد مهدی وکیلی» به شهادت می‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: در تحقیقات بعدی معلوم شد یکی از سرنشینان خودرو در حین تعقیب و مراقبت، با متهم اصلی تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد که با اسلحه به کمک آنها بیاید.

پیگیری پرونده در دادگستری کل استان البرز

وی با اشاره به پیگیری این پرونده در «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» بیان کرد: بر این اساس پس از گزارش حادثه، بلافاصله پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و با دستورات قضایی صادره متهمان شناسایی و دستگیر می‌شوند و ضمن اقرار به اعمال ارتکابی، بازسازی صحنه جرم انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان جزئیات تحقیقات و صدور و تایید رای صادره، افزود: با تکمیل تحقیقات از جمله اخذ نظر کارشناسی پزشکی قانونی و کارشناسی اسلحه، پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد و پس از رسیدگی، قاتل به قصاص نفس و متهم دیگر بابت معاونت در قتل عمدی به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند و حکم قصاص نفس صادره پس از فرجام خواهی محکوم و تایید از سوی دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، به اجرا درآمد.