به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین دیوان روز شنبه برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری از ارجاع هوشمند بیش از ۸۰۰ فقره پرونده در فروردین ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و با عنایت به تخصصی شدن شعب دیوان عالی کشور، تعداد ۸۲۷ فقره پرونده با موضوع اختلاف در صلاحیت، تجمیع و احاله به صورت هوشمند به شعب ارجاع شد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی کشور با هدف ساماندهی پرونده‌ها، تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی، ستودنی است و در این راستا قضات شریف و متعهد ما، در شرایط جنگ کنونی با هدف خدمت رسانی به اصحاب پرونده و در اجرای دستورات صادره مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های باقیمانده از سنوات گذشته، اقدام به صدور آراء عادلانه کردند.

وی، رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها را یکی از اولویت‌های کاری مجموعه دیوان عالی کشور و از برنامه‌های عملیاتی این مجموعه در سال ۱۴۰۵ عنوان و خاطرنشان کرد: پیرو مذاکرات حضوری و مصوبات جلسه شورای معاونین، مکاتبات لازم با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور تهیه ملزومات و زیرساخت‌های ضروری صورت گرفته است و در حال حاضر با اعلام آمادگی قضات، امکان رسیدگی تمام الکترونیک در ۱۰ شعبه از شعب دیوان عالی کشور در آینده‌ای نزدیک اجرایی می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز معلم و روز جهانی کارگر و اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای که فرمودند: معلم و کارگر ستون فقرات عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد هستند، بر تکریم و بزرگداشت جایگاه والای کارگران و معلمان که از پرچم داران اصلی پیشرفت، عزت و عظمت کشور هستند، تاکید کرد.

منتظری همچنین به بیان روایاتی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص مقام کارگر پرداخت و عنوان کرد: حضرت می‌فرمایند: «إنَّ رَسولَ اللّهِ (ص) لَمّا أقبَلَ مِن غَزوَةِ تَبوک استَقبَلَهُ سَعدٌ الأَنصارِی، فَصافَحَهُ النَّبِی (ص)، ثُمَّ قالَ لَهُ: ما هذَا الَّذی أکتَبَ یدَیک؟ قالَ: یا رَسولَ اللّهِ، أضرِبُ بِالمَرِّ وَالمِسحاةِ فَاُنفِقُهُ عَلی عِیالی. فَقبَّلَ یدَهُ رَسولُ اللّهِ (ص)، وقالَ: هذِهِ یدٌ لاتَمَسُّهَا النّارُ»؛ لذا با توجه به این روایت بوسیدن دست یک کارگر از سوی پیامبر خدا (ص) که پیامبر رحمت و مهربانی است؛ نشان‌دهنده قدر و مرتبه بالایی است که حضرت بعنوان مهم‌ترین شخصیت عالم امکان و به نمایندگی از سوی پروردگار، برای کار و تلاش و کسب روزی حلال قائل شده است.

وی در ادامه ضمن تشریح مقام و جایگاه رفیع معلم در دیدگاه اسلام تصریح کرد: در باب اهمیت مقام معلم و علم‌آموزی همین بس که حضرت امیر المومنین علی (ع) می‌فرمایند: «من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا» کسی که به من یک حرف بیاموزد مرا بنده‌ی خود کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره متفکر و فیلسوف بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری تاکید کرد: استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری یک شخصیت استثنائی بود که امام راحل (ره) در خصوص این شخصیت عزیز فرمودند: خدمتی که شهید مطهری به نسل جوان و دیگران کرده است، کمتر کسی کرده است؛ آثار او بی استثنا همه اش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: بی استثنا آثارش خوب است. ایشان بی استثنا آثارش خوب است، انسان ساز است و برای کشور خدمت کرده است.

منتظری در پایان ضمن اشاره به فرارسیدن چهل‌مین روز شهادت پر افتخار علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرزند برومندشان، یاد و نام این سیاستمدار فرهیخته، ولایتمدار، مدبر و صبور را گرامی داشت و برای ایشان از درگاه خداوند علو درجات را مسئلت نمود.