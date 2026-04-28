به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان با صدور پیامی، از تمامی هنرمندان، فعالان فرهنگی، اساتید، شاگردان و دوستداران هنر برای حضور در نمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» دعوت کرد.

جهان تشنه حقیقت، عدالت و صدای مقاومت است

در این پیام آمده است: هنرمندانِ جان‌آگاه و پاسدارانِ نور و نغمه؛ امروز، در زمانه‌ای که جهان بیش از همیشه تشنه حقیقت، عدالت و صدای مقاومت و مبارزه با شقی‌ترین حاکمان و فراعین زمان است، ما هنرمندان، به عنوان روایت‌گران روح زمانه، در کنار یکدیگر می‌ایستیم.

سازمان بسیج هنرمندان لرستان تأکید کرد: ما «جان‌فدایان امام رضایی» هستیم؛ آنان که باور داریم هنر نه یک حرف، که یک رسالت است. با الهام از میراث فرهنگ برگرفته از تمدن غنی اسلامی-ایرانی و با تکیه بر هنر عشق به وطن، گرد هم می‌آییم تا نشان دهیم که زبان هنر، زبانی جهانی و پیونددهنده است.

رنگ، صدا، واژه و تصویر؛ پلی میان دل‌ها

«ما همراه با دیگر اقشارِ مقاومِ ایرانِ مقتدر، دست در دست هم می‌گذاریم تا بار دیگر یادآور شویم: رنگ، صدا، واژه و تصویر می‌توانند پلی باشند میان دل‌ها؛ می‌توانند امید بیافرینند، واقعیت را از منظر حقیقت بیان کنند و روشنی ببخشند و جان‌ها را به هم نزدیک‌تر کنند.

از تمامی هنرمندان، فعالان فرهنگی، اساتید، شاگردان و دوستداران هنر دعوت می‌کنیم تا با حضور و همراهی خود، جلوه‌ای از اتحاد و همدلی هنری را رقم بزنند؛ اتحادی که بر پایه احترام، همدلی و مسئولیت فرهنگی-هنری شکل می‌گیرد.

تجدید عهد با رسالت هنر و بیعت با ولی‌فقیه

این گردهم‌آیی، تجدید عهدی است با رسالت هنر؛ با زیبایی، با حقیقت، با انسانیت زیر چتر ولایت و بیعتی دوباره با ولی‌فقیه زمان.

وعده ما، دیداری از جنس نور و نغمه: شامِ میلادِ حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه، خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش بعثت، ساعت ۱۵.

«به امید فتحِ قریب و نابودی اسرائیل و فردایی روشن‌تر»