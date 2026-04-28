۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

دعوت از هنرمندان برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی»

دعوت از هنرمندان برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی»

خرم‌آباد - سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان از تمامی هنرمندان، فعالان فرهنگی، اساتید، شاگردان و دوستداران هنر برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان با صدور پیامی، از تمامی هنرمندان، فعالان فرهنگی، اساتید، شاگردان و دوستداران هنر برای حضور در نمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» دعوت کرد.

جهان تشنه حقیقت، عدالت و صدای مقاومت است

در این پیام آمده است: هنرمندانِ جان‌آگاه و پاسدارانِ نور و نغمه؛ امروز، در زمانه‌ای که جهان بیش از همیشه تشنه حقیقت، عدالت و صدای مقاومت و مبارزه با شقی‌ترین حاکمان و فراعین زمان است، ما هنرمندان، به عنوان روایت‌گران روح زمانه، در کنار یکدیگر می‌ایستیم.

سازمان بسیج هنرمندان لرستان تأکید کرد: ما «جان‌فدایان امام رضایی» هستیم؛ آنان که باور داریم هنر نه یک حرف، که یک رسالت است. با الهام از میراث فرهنگ برگرفته از تمدن غنی اسلامی-ایرانی و با تکیه بر هنر عشق به وطن، گرد هم می‌آییم تا نشان دهیم که زبان هنر، زبانی جهانی و پیونددهنده است.

رنگ، صدا، واژه و تصویر؛ پلی میان دل‌ها

«ما همراه با دیگر اقشارِ مقاومِ ایرانِ مقتدر، دست در دست هم می‌گذاریم تا بار دیگر یادآور شویم: رنگ، صدا، واژه و تصویر می‌توانند پلی باشند میان دل‌ها؛ می‌توانند امید بیافرینند، واقعیت را از منظر حقیقت بیان کنند و روشنی ببخشند و جان‌ها را به هم نزدیک‌تر کنند.

از تمامی هنرمندان، فعالان فرهنگی، اساتید، شاگردان و دوستداران هنر دعوت می‌کنیم تا با حضور و همراهی خود، جلوه‌ای از اتحاد و همدلی هنری را رقم بزنند؛ اتحادی که بر پایه احترام، همدلی و مسئولیت فرهنگی-هنری شکل می‌گیرد.

تجدید عهد با رسالت هنر و بیعت با ولی‌فقیه

این گردهم‌آیی، تجدید عهدی است با رسالت هنر؛ با زیبایی، با حقیقت، با انسانیت زیر چتر ولایت و بیعتی دوباره با ولی‌فقیه زمان.

وعده ما، دیداری از جنس نور و نغمه: شامِ میلادِ حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه، خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش بعثت، ساعت ۱۵.

«به امید فتحِ قریب و نابودی اسرائیل و فردایی روشن‌تر»

