به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با حضور در دفتر حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه خرمآباد، با وی دیدار و گفتوگو کرد.
افزایش قیمتها در برخی کالاها؛ ضرورت تبیین دقیق برای مردم
در این دیدار، حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و برخی نوسانات قیمتی، اظهار داشت: در مقاطعی بهدلیل مجموعهای از عوامل از جمله حذف ارز ترجیحی، فشارهای ناشی از تحریم و شرایط خاص اقتصادی، شاهد افزایش قیمتها در برخی کالاها هستیم، اما ضروری است این مسائل بهصورت دقیق برای مردم تبیین شود.
حفظ انسجام اجتماعی در برابر مشکلات اقتصادی
وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی افزود: نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی به ایجاد شکاف در جامعه منجر شود؛ چرا که مردم ایران همواره در بزنگاههای حساس نشان دادهاند در دفاع از کشور و آرمانهای خود پای کار هستند و در صورت احساس خطر، با تمام توان وارد میدان خواهند شد.
مرزبندی میان مشکلات ناشی از تحریم و سوءمدیریت داخلی
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با بیان اینکه همه کشورها با چالشهایی مواجه هستند، تصریح کرد: تفاوت در این است که برخی کشورها ضعفهای خود را مدیریت کرده و حتی به نقطه قوت تبدیل میکنند، اما ما باید مراقب باشیم ضعفها به شکاف و آسیب اجتماعی تبدیل نشود.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک عوامل گرانی گفت: باید میان مشکلات ناشی از تحریم و شرایط بیرونی با مسائلی که ناشی از سوءمدیریت یا سودجویی داخلی است، مرزبندی مشخصی صورت گیرد.
افزایشهای «آسانسوری» قیمتها؛ ناشی از فزونطلبی و عدم نظارت
امام جمعه خرمآباد ادامه داد: بخشی از افزایش قیمتها ممکن است ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و محدودیتهای وارداتی باشد، اما در برخی موارد شاهد افزایشهای غیرمنطقی و «آسانسوری» قیمتها هستیم که ناشی از فزونطلبی و عدم نظارت کافی است.
وی با تأکید بر تقویت نظارتها خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی باید با تعریف مأموریتهای مشخص و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی از جمله بسیج، حضور میدانی مؤثرتری در بازار داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود و احساس نظارت در بین فروشندگان تقویت گردد.
افزایش ناگهانی تعرفهها بدون اقناع افکار عمومی قابل قبول نیست
حجتالاسلام شاهرخی همچنین به برخی افزایش قیمتها در حوزه خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: افزایش ناگهانی برخی تعرفهها از جمله هزینههای مرتبط با خدمات زیرساختی، بدون بررسی دقیق و اقناع افکار عمومی، قابل قبول نیست و لازم است این موارد تا بررسی کارشناسی متوقف و به روال منطقی بازگردد.
وی افزود: در شرایط فعلی، ضروری است تمامی دستگاهها از هرگونه افزایش قیمت غیرضروری خودداری کرده و با مدیریت صحیح، از تحمیل فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کنند.
اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم؛ تقویت اعتماد عمومی
نماینده ولیفقیه در استان لرستان همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم تأکید کرد و گفت: مدیران باید با حضور در میان مردم و از طریق تریبونهای مختلف، دلایل واقعی برخی مشکلات را تبیین کرده و در عین حال با برخورد قاطع با متخلفان، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
در این دیدار، نامدار صیادی نیز گزارشی از وضعیت حوزه کشاورزی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و اقدامات انجامشده در راستای تنظیم بازار ارائه کرد.
این دیدار با تأکید بر استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای بهبود وضعیت بازار و حمایت از معیشت مردم به پایان رسید.
