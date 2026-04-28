  استانها
  خوزستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

پلمب ۲ مرکز غیرمجاز پزشکی در اهواز؛ ۲ نفر بازداشت شدند

اهواز - در راستای حفظ سلامت شهروندان دو مرکز غیرمجاز عمل و جراحی زیبایی در اهواز پلمب و دو نفر در این خصوص بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دادگستری خوزستان‌، با توجه به اهمیت حفظ سلامت شهروندان و در پی گزارش‌های دریافت‌شده درباره فعالیت مراکز پزشکی فاقد مجوز، با حضور نماینده دادستان مرکز استان دو مرکز پزشکی غیر مجاز در اهواز که اقدام به انجام اعمال جراحی و خدمات زیبایی می‌کردند شناسایی و پلمب شدند.

در جریان این اقدام، وسایل و تجهیزات موجود در این مراکز توقیف و دو نفر نیز در این رابطه بازداشت شدند.

دادسرای مرکز استان خوزستان با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت و مراکزی که بدون مجوز قانونی اقدام به ارائه خدمات پزشکی می کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6813751

