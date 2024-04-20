به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرمست ظهر امروز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش سطح سلامت این است که مردم با وضعیت خود در این خصوص آشنا شوند و همان را مطالبه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به نظارت بر فعالیت مراکز غیرمجاز پزشکی در خوزستان گفت: زمانی نظارت موفق است که همکاری مردم را داشته باشیم، در واقع اگر تعداد گروه‌های نظارتی را افزایش دهیم اما مردم همکاری نکنند و تخلف را بپذیرند، آنگاه نمی‌توان کاری انجام داد؛ لذا از مردم درخواست می‌شود پیش از مراجعه به مراکز درمانی به خصوص در مورد زیبایی، حتماً استعلام بگیرند که این مرکز مورد تأیید مرکز نظارت است یا خیر.

وی در خصوص مساله زیرساخت‌های درمانی در خوزستان بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد زیرساخت‌های بهداشتی در خوزستان در حال تکمیل هستند و باید از آنچه در حال حاضر داریم بهتر استفاده کنیم، همچنین ۲۰۰ پروژه بهداشتی در سطح استان فعال است که حدود ۱۵۰ پروژه آن، بنا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه در حوزه بیمارستانی به نوعی نقص اصلی در مرکز استان است، تصریح کرد: کمبود تخت یکی از موارد در این زمینه بود که در بیمارستان‌های امام خمینی و گلستان وجود داشت، در سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ به دنبال حل این مساله بودیم تا نهایتاً در اواخر سال گذشته بیمارستان گلستان اهواز در این خصوص به نتیجه رسید و در آینده برای بیمارستان‌های امام خمینی و رازی این امر پیگیر خواهیم بود.

وی با اعلام اینکه تجهیزات زیرساختی مادر به طور عمده در اهواز انجام شده است، عنوان کرد: برای بیمارستان‌های امام خمینی و گلستان اهواز دستگاه‌های سی تی اسکن نو خریداری شده که دستگاه بیمارستان امام خمینی نصب شده است، همچنین در حال آماده سازی فضا برای دستگاه‌های ام آر آی و سی تی اسکن در بیمارستان گلستان اهواز هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: همچنین دستگاه شتاب دهنده از سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و از ابتدای سال‌جاری به صورت کامل برای ارائه خدمت به بیماران سرطانی راه اندازی شده است.

سرمست در ادامه مهمترین زیرساخت درمانی در خوزستان را نیروی انسانی اعلام و عنوان کرد: در این حوزه از سال ۹۹ مجوز استخدام نداشتیم اما با اقدامات صورت گرفته در سطح متوسط استانی، ضریب پرستار نسبت به تخت را به ۰.۷ رساندیم؛ البته نمی‌گوییم این تعداد خوب است اما به سمت تکمیل شدن رفته‌ایم.

وی افزود: در حوزه آموزش، رشته‌های متعدد برای فلوشیپ و فوق تخصص فراخوانده‌ایم که بعضی از آنها جذب شده و تلاش می‌کنیم که مجوز را از وزارت بگیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در مسجدسلیمان یک مجتمع عالی سلامت وجود داشت که برای آن مجوز دانشکده علوم پزشکی گرفته شد و این اقدام انجام شده در حوزه زیرساختی است.

سرمست خبر داد: مجمع خیران سلامت خوزستان مجدد فعال شده و امید است که با کمک مردم خیر خوزستانی که همیشه پیشگام بوده‌اند، بتوانیم مشکلات را کاهش و خدمات را بیشتر و با کیفیت‌تر ارائه دهیم.