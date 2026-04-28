به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی صبح سه شنبه در جریان دیدار مدیر امور غله و بازرگانی شهرستان در محل فرمانداری ویژه این شهرستان، بر لزوم توزیع عادلانه آرد در خبازی‌ها تأکید کرد.

توزیع عادلانه آرد بر اساس کارکرد و پخت نان

ولدی اظهار داشت: توزیع عادلانه آرد بر اساس کارکرد و پخت نان می‌تواند موجب آسایش بیشتر شهروندان در تأمین نان بوده و وضعیت اقتصادی خبازی‌ها نیز بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: این رویکرد، هم رضایت مردم را به همراه دارد و هم به پایداری کسب‌وکار نانوایان کمک می‌کند.

خدمت‌رسانی بهتر خبازی‌ها با توزیع به‌موقع آرد

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: بسیاری از خبازی‌های سطح شهرستان در مناسبت‌های مختلف با توزیع به‌موقع آرد توانسته‌اند با ساعات کار بیشتری به مردم خدمات‌رسانی کنند.

ولدی ادامه داد: تأمین به‌موقع آرد، نقش کلیدی در تداوم خدمات نانوایی‌ها و کاهش نگرانی مردم دارد.

بازرسی مستمر از خبازی‌ها و بازار

وی با اشاره به بازرسی‌های مداوم کارشناسان و بازرسان شهرستان از خبازی‌ها، بازار و اصناف نیز گفت: موضوع رصد و پایش قیمت‌ها با بازرسی مداوم روزانه و نشست‌های تنظیم بازار در حال انجام است.

برخورد شدید با متخلفان، کم‌فروشان و گرانفروشان

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد تأکید کرد: با متخلفان، کم‌فروشان و گرانفروشان بشدت برخورد می‌شود. هیچ گونه اغماضی در برخورد با افرادی که حقوق مردم را پایمال می‌کنند، وجود نخواهد داشت.