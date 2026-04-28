گمرکات شمال کشور در خط مقدم تأمین کالای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که جنگ و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن زنجیره تأمین کالا و مسیرهای تجاری منطقه را با چالش مواجه کرده، گمرکات استان مازندران با عملکرد درخشان در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نشان دادند زیرساخت‌های تجاری شمال کشور از توان بالایی در مقابله با شرایط سخت برخوردارند.

امیر جمشیدی ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک نوشهر در خبری اعلام کرده است در فروردین‌ماه سال جاری، ۳۴۳ هزار و ۹۰۳ تن انواع کالا به ارزش ۱۴۴ میلیون و ۳۸ هزار دلار** از طریق گمرکات مازندران وارد کشور شده است.

به گفته وی، مهم‌ترین کالاهای وارداتی شامل ذرت، جو، روغن خام، دانه سویا و محصولات شیمیایی بوده که از ۱۰ کشور مختلف به استان وارد شده‌اند.

جمشیدی در ادامه تصریح کرده که این حجم از واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۸۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۳۲ درصد رشد داشته است؛ رقمی که در نخستین ماه سال، نمایانگر پویایی و تلاش شبانه‌روزی همکاران گمرک برای حفظ روند تأمین کالاهای اساسی کشور است.

وی تأکید کرده است که این میزان کالا در کمترین زمان ممکن و با استفاده از تسهیلات ویژه ترخیص شده تا هیچ وقفه‌ای در تأمین نیازهای ضروری کشور ایجاد نشود.

به گفته جمشیدی، سرعت ترخیص این اقلام به‌ویژه در مورد کالاهای فاسدشدنی و نهاده‌های دامی، نقش مهمی در جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و حفظ ثبات بازار داخلی دارد.

این عملکرد چشمگیر در شرایطی رخ داده که جنگ و ناپایداری‌های منطقه‌ای مسیرهای تجاری را با اختلالاتی جدی روبه‌رو کرده و بسیاری از کشورهای منطقه با کاهش حجم واردات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه شده‌اند.

با این حال، گمرکات شمال کشور با مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی مناسب توانسته‌اند جریان ورود کالاهای اساسی به کشور را حفظ کنند و مانع از ایجاد خلل در زنجیره تأمین شوند.

گمرکات مازندران طی سال‌های اخیر یکی از مسیرهای حیاتی ورود نهاده‌های دامی و روغن خام به کشور بوده‌اند و استمرار فعالیت آنها در شرایط فعلی، نشانگر تاب‌آوری و چابکی زیرساخت‌های تجاری ایران در زمان بحران‌های بین‌المللی است.