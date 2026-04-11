تسهیلات ویژه گمرکی در شرایط اضطرار همچنان برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم تقدیر و تشکر کرد.

وی در این خصوص گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک همچون جنگ ۱۲ روزه در کنار آحاد مردم در صحنه خدمت حضور داشتند و با تلاش شبانه‌روزی و در طول این ایام در میدان خدمت‌رسانی و در دفاع از وطن حاضر بودند که این تلاش‌ها و زحمات بی‌وقفه شایسته تشکر و قدردانی است.

عسگری گفت: با وجود تهدیدات مکرر در نقاط صفر مرزی و بنادر کشور فراهم کردن خشنودی و رضایت مردم و به ویژه فعالان اقتصادی بهترین پاداش در این روزهای سخت بود که کارکنان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در این ایام نیز با تداوم حضور در گمرکات و انجام شبانه‌روزی تشریفات کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم در دفاع از وطن و مام میهن سربلند و سرافراز شدند.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در شرایط کنونی نیز، ضروری است در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در طول ایام جنگ، سطح آمادگی و هوشیاری در ایام پیش رو نیز حفظ شود و در همین چارچوب تسهیلات ویژه گمرکی در شرایط اضطرار همچنان به فعالان اقتصادی ارائه گردد.

عسگری خطاب به کارکنان گمرکات سراسر کشور تأکید کرد: به عنوان همراه و همکار و دوستدار شما عزیزان از تلاش شبانه‌روزی و ایثارگرانه شما در شرایط سخت کاری قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم و از خداوند منان برای شما و مردم سلامتی و تندرستی و برای ایران عزیز سربلندی و آرامش مسئلت می کنم.