به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که یک مکمل فیبر پری‌بیوتیک به کاهش درد در افراد مبتلا به آرتروز زانو کمک کرده است.

محققان گفتند که نتایج نشان می‌دهد که بهبود سلامت روده می‌تواند راهی جدید برای درمان آرتروز باشد.

«آفرودیتی کوراکی» محقق ارشد از دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه این احتمال هیجان‌انگیز را مطرح می‌کند که یک تغییر ساده در رژیم غذایی- افزودن یک مکمل فیبر به صبحانه یا ماست- می‌تواند به طور معناداری درد را کاهش داده و عملکرد فیزیکی را بهبود بخشد.»

محققان گفتند که میکروبیوم روده حاوی تریلیون‌ها باکتری است و این باکتری‌ها نقش گسترده‌ای در سلامت افراد دارند.

این مطالعه بر روی اینولین، یک فیبر غذایی طبیعی موجود در ریشه کاسنی، کنگر فرنگی و سایر سبزیجات تمرکز داشت.

برای آزمایش بالینی جدید، محققان ۱۱۷ فرد مبتلا به آرتروز زانو را استخدام کردند و آنها را به مدت ۶ هفته به یکی از چهار گروه تقسیم کردند.

به یک گروه مکمل‌های اینولین داده شد؛ گروه دیگر، اینولین به همراه فیزیوتراپی. گروه سوم فقط فیزیوتراپی و گروه چهارم، درمان دارونما دریافت کردند.

نتایج نشان داد که هم اینولین و هم فیزیوتراپی به تنهایی درد زانو را کاهش دادند.

با این حال، اینولین همچنین قدرت در دست گرفتن اشیا توسط بیماران را بهبود بخشید و حساسیت به درد آنها را کاهش داد، که این اقدامات با نحوه پردازش درد توسط سیستم عصبی مرتبط است.

محققان گفتند که میزان ترک درمان برای گروه اینولین کمی کمتر از ۴٪ بود، در حالی که برای گروه فیزیوتراپی۲۱٪ بود. این نشان می‌دهد که ادامه مصرف مکمل روزانه ممکن است آسان‌تر از ورزش منظم باشد.

نتایج نشان داد افرادی که اینولین مصرف می‌کردند، سطوح بالاتری از پپتید-۱ شبه گلوکاگون (GLP-۱) داشتند، هورمونی که توسط روده آزاد می‌شود و با تنظیم درد و سلامت عضلات مرتبط است. این همان هورمونی است که توسط داروهای پیشرفته کاهش وزن هدف قرار می‌گیرد.

«آنا والدز»، محقق ارشد و استاد پزشکی در دانشگاه ناتینگهام، گفت: «ارتباطی که بین GLP-۱ و قدرت گرفتن اشیا با دست مشاهده کردیم جذاب است و به محور گسترده‌تر روده-عضله-درد اشاره دارد که مستلزم تحقیقات بیشتر است.»

والدز در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته می‌تواند نه تنها برای آرتروز، بلکه برای درک چگونگی تأثیر سلامت روده بر پیری و انعطاف‌پذیری فیزیکی به طور گسترده‌تر، پیامدهایی داشته باشد.»

همچنین به نظر می‌رسد اینولین سطح بوتیرات، یک اسید چرب تولید شده توسط روده که می‌تواند بر مسیرهای التهاب و درد در سراسر بدن تأثیر بگذارد، را افزایش می‌دهد.

به گفته محققان، این تحقیق اولیه هیجان‌انگیز نشان می‌دهد که چگونه رژیم غذایی و فیزیوتراپی می‌توانند به روش‌های مختلف برای افراد مبتلا به آرتروز مفید باشند. ما می‌دانیم که تنوع و تعادل غذاهای سالم، از جمله فیبر، و فعالیت بدنی منظم مهم است.