ضرورت تشخیص عوارض بارداری برای مادران زایمان اول

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که اگر پزشکان شش هفته پس از زایمان، مادران جدید را تحت نظر نداشته باشند، حدود ۴۰ درصد از عوارض بارداری نادیده گرفته می شود.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که معمولاً کارکنان بهداشتی بر سلامت زنان باردار در دوران بارداری و زایمان تمرکز می‌کنند. کمتر پیش می‌آید که در ویزیت‌های پیگیری پس از زایمان، سلامت زن به جای سلامت فرزندش مورد توجه قرار گیرد.

«جولیا موراکا» محقق ارشد و اپیدمیولوژیست دوران بارداری و دانشیار دانشگاه مک مستر کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «عوارض شدید زایمان فقط یک مشکل اتاق زایمان نیستند- آنها در طول بارداری و پس از تولد رخ می‌دهند و بسیاری از آنها ابتدا در بخش‌های اورژانس به جای بخش‌های زنان و زایمان ظاهر می‌شوند.»

برای این مطالعه جدید، محققان نزدیک به ۱.۱ میلیون تولد از هفته ۲۰ بارداری را که بین آوریل۲۰۱۲ و مارس ۲۰۲۱ در انتاریو رخ داده بود، بررسی کردند.

میزان عوارض شدید کمی بیش از ۲۷ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد بود.

محققان دریافتند که خونریزی، پره اکلامپسی (فشارخون بارداری) و سپسیس شایع‌ترین موارد بودند. سپسیس شایع‌ترین عارضه پس از زایمان بود که نیمی از کل عوارض پس از زایمان را تشکیل می‌داد.

حدود۱۶٪ از عوارض در دوره قبل از تولد؛ ۵۵٪ در طول زایمان و وضع حمل؛ و ۲۹ درصد در ۶ هفته پس از زایمان رخ داد.

محققان تخمین زدند که اگر پزشکان مراقب مادر نباشند، حدود ۴۰ درصد از عوارض در طول شش هفته پس از زایمان نادیده گرفته می شود.

محققان خاطرنشان کردند که تحقیقات قبلی نشان داده است که بیشتر مرگ و میر مادران در خارج از زایمان و وضع حمل رخ می‌دهد- حدود ۴۷ درصد در دوران بارداری و ۴۶ درصد پس از زایمان.

محققان در مقاله خود نوشتند: «یافته‌های ما، همراه با این آگاهی که بیشتر مرگ و میر مادران در حین زایمان رخ نمی‌دهد، نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر دوره زایمان به اندازه کافی برای تشخیص، پیشگیری یا پاسخ به عوارض بارداری مفید نخواهد بود.»

در نتیجه، نظارت سرپایی برای شناسایی و پیشگیری از سپسیس مادر، مانند نظارت خانگی پس از زایمان (همچون ضربان قلب، فشار خون) برای افراد در معرض خطر بیشتر، ضروری است.